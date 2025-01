Va in visita alla Dozza con le Camere penali. Gli rubano il portafogli

Che in carcere ci siano dei ladri non è un fatto strano. E non è strano neppure che, se si presenta loro l’occasione, rubino. La circostanza triste è che questi ‘lesti di mano’ abbiano messo in mostra la propria professionalità con chi cerca di aiutarli a migliorare la situazione in cui si trovano. Era questo, dopo tutto, lo scopo della visita del presidente della Regione Michele de Pascale e di alcuni rappresentanti della Camere penali mercoledì alla Dozza: verificare le condizioni di una struttura al collasso, incontrare i detenuti e parlare con loro per valutare soluzioni e interventi. Peccato però che nel corso della passeggiata qualcuno degli ospiti della patria galera bolognese abbia allungato le mani, rubando il portafogli a uno degli avvocati in visita. Il legale ha segnalato la questione alla penitenziaria e gli agenti, ieri, hanno ritrovato alla fine il portafogli, che è stato restituito al legittimo proprietario. I soldi che c’erano dentro, invece, sono scomparsi, persi tra i mille problemi che si annidano nella Rocco D’Amato.