Vannacci stasera ospite al centro Ca’ Nova

Nonostante le polemiche della scorsa settimana il Centro Cà Nova di Medicina, in via Roslè, ha deciso di confermare l’appuntamento di questa sera, alle 20.30, dove il generale Roberto Vannacci presenterà il suo libro ‘Il coraggio vince’, opera seconda dopo il contestato best seller autoprodotto ‘Il mondo al contrario’. Ad accendere la miccia non era stato solo il fatto che il generale parlasse a Medicina alla vigilia del 25 aprile, ma anche che la sua presentazione sia stata organizzata in un luogo, il Cà Nova, punto di riferimento sul territorio per i dem e sede della locale Festa dell’Unità. L’evento, però, è stato confermato come del resto è confermata la manifestazione di protesta organizzata dall’Anpi locale e che avrà sede alle 20 nella centrale via Canedi, di fianco al portico del Municipio. Ad appoggiare la manifestazione, a cui prenderà parte il primo cittadino Matteo Montanari, anche il Pd locale.