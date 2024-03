Varese in finale ma che fatica. Ora i Mastini trovano Pergine

Quando il baratro è a un passo Varese trova sempre il modo di tirarsi fuori. I Mastini superano 3-2 in rimonta Appiano al termine di una gara-5 durissima e volano per il secondo anno di fila in finale di IhL. Naslund, Borghi e Tilaro sono i tre eroi gialloneri di serata che hanno risollevato una semifinale iniziata malissimo. Dopo solo 11’ Appiano era infatti in vantaggio di due reti, mentre gli uomini di coach Czarnecki sembravano essere rimasti con la testa all’amara sconfitta di gara-4. Ma lentamente i campioni in carica, spinti anche dall’incessante tifo del proprio pubblico, hanno ritrovato certezze compiendo il ribaltone decisivo. Ora per il titolo sarà scontro -al meglio delle sette gare con il primo match fissato sabato ore 18.30 a Varese- con Pergine che ha sconfitto Caldaro sempre in gara-5. Sfida migliore non poteva esserci per quanto visto in questa stagione: le Linci hanno vinto la Coppa Italia e si sono aggiudicate la prima fase di Regular Season, mentre i Mastini hanno vinto la seconda fase del campionato proprio davanti a Pergine. Per entrambe tanta sofferenza sia nei quarti che in semifinale e un livello di gioco spesso altalenante. Ma ora saranno loro a contendersi il trofeo: Varese andrà a caccia del bis in IhL dopo il 2023, mentre Pergine cercherà il primo alloro.

Alessandro Stella