Venite al ‘Bar Carlino’. Caracchi: "Lucio Dalla sarebbe stato in prima fila"

Manca sempre meno alla prima puntata di ‘Bar Carlino’. Il ‘bar sport’ del nostro quotidiano, nato per vivere in diretta il pre-partita delle sfide di Champions League dei rossoblù, debutterà mercoledì, dalle 17 alle 18, prima del match tra Bologna e Shakhtar Donetsk: è possibile sequirlo sul nostro sito online, su Twitch (https://www.twitch.tv/ilresto_del_carlino), su tutti i nostri profili social e sul canale 88 del digitale terrestre. Il parterre degli ospiti che parteciperanno al salotto allestito alla ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, è già stato svelato quasi del tutto: nella prima puntata ci saranno il senatore Pier Ferdinando Casini e lo scrittore-blogger degli umarells Danilo Masotti, insieme con Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line, la storica etichetta discografica fondata da Lucio Dalla.

"Credo che per Bologna due chiacchiere al bar con il Carlino siano qualcosa di irrinunciabile – puntualizza Caracchi –. Se poi ci aggiungi il calcio e la Champions... il gioco è fatto". E il pensiero va subito a Dalla: "Lucio sarebbe felicissimo, sarebbe in prima fila a seguire la squadra o davanti a un maxi schermo con il suo amico Tobia Righi. Il Bar Carlino è una grande iniziativa: speriamo che il Bologna faccia una figura più che dignitosa perché la città se lo merita. Stiamo vivendo un periodo di grande interesse internazionale: sempre più turisti vengono a trovarci e questa vetrina è speciale".

I nostri lettori potranno così ascoltare e seguire gli interventi di vip, dei commercianti e dei tifosi stranieri dei team avversari. E, chi si presenta al Bar Carlino con una copia del giornale e con il coupon che indica la propria formazione ideale per la giornata, avrà la possibilità di scambiare due chiacchiere, in diretta, con i nostri cronisti.

Ma non solo, perché le sorprese per i nostri lettori non sono finte: mercoledì arriva anche il magazine speciale di 128 pagine per raccontare il ritorno del Bologna in Champions League, 60 anni dopo la sua ultima partecipazione. Uno ‘speciale’, affascinante e completo, per svelare debolezze e punti di forza delle avversarie dei rossoblù e per raccontare, da ogni prospettiva, le città dove gli uomini di Vincenzo Italiano andranno a giocare. ‘Il sogno Champions’, il magazine da collezione, lo troverete mercoledì in edicola con il ’Carlino’ di Bologna e Imola, a soli 2 euro compreso il quotidiano. Disponibile anche in edizione digitale per chi ha l’abbonamento digitale, è impreziosito dalla copertina a firma dell’illustratore (e tifoso) bolognese Davide Bonazzi. All’interno tanti approfondimenti, curiosità, il calendario da conservare, le interviste, le guide per le trasferte e le schede di ogni squadra.

fra.mor.