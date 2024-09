Via della Chiusa in ostaggio del mini-cantiere abbandonato

Se non fossero di ferro avrebbero già messo le radici. Sono le transenne che da oltre un mese occupano il centro della carreggiata della via della Chiusa nel pieno centro di Casalecchio. Un ostacolo e un pericolo alla circolazione su questa strada comunale che collega via Ronzani con via Marconi, in tracciato radente al centro commerciale Ronzani. "Si trattava semplicemente di sostituire il coperchio del tombino della fogna, che era pericolante. Era il 24 luglio e stando ai cartelli l’intervento doveva concludersi in giornata", racconta una residente, che come centinaia di automobilisti usa questo tragitto per immettersi direttamente sulla via Marconi.

Invece, da allora in questo cantiere segnalato da transenne e segnaletica di sicurezza non si è più visto nessuno. "E’ passato più di un mese e non si è mosso niente. Basta guardare la situazione per rendersi conto che questa situazione induce pericolo e anche problemi di accesso alla galleria, oltre che al parcheggio comunale", sottolinea Andreas Sulomine, che passa spesso sulla pista ciclabile e vialetto pedonale che corre a lato della strada. A pochi metri dal cantiere ‘dimenticato’ c’è anche l’unico stallo per la sosta delle auto con contrassegno handicap, ovvero per i mezzi usati per disabili o persone con problemi di mobilità. Anzi, il restringimento della carreggiata impone alle auto di andare a invadere questo stallo. Dopo avere chiesto informazioni al settore lavori pubblici il vice sindaco Paolo Nanni condivide la descrizione dei fatti e spiega che non si tratta di una situazione ‘dimenticata’.

"In prima battuta – spiega – sembrava effettivamente che si trattasse solo di sostituire la copertura del tombino che corrisponde all’immissione delle condotte fognarie del condominio Ronzani sulla principale comunale gestita da Hera. L’intervento si è quindi fermato perché c’è anche una competenza del privato e con la complicità delle ferie non c’è stato modo di sbloccare la situazione", va nel dettaglio Nanni. Il quale riconosce però anche l’urgenza di concludere l’intervento e liberare sia la strada che lo stallo per la sosta handicap ora inutilizzabile. "La situazione è all’attenzione e a breve sarà risolta", promette.

Gabriele Mignardi