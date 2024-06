via irnerio

Oggi alle 17, alla libreria Ubik - Irnerio, si terrà la presentazione dell’opera prima di Nicola Della Selce, Abituati a questo sole, in dialogo con Lara Maria Ferrari. Vicenda in parte autobiografica quella raccontata nel libro, dove lo scrittore rievoca il lungo, complicato e stimolante periodo trascorso in Sud Sudan, come medico impegnato in una missione in un ospedale locale.

Nicola Della Selce, nato a Reggio Emilia, è laureato a Bologna e ha studiato Medicina Tropicale e Igiene all’Università di Liverpool. Ha lavorato con svariate organizzazioni non governative in India e Africa.