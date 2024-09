Virtus, Morgan già al top contro Pesaro. Polonara fa il primo canestro della stagione

Il primo canestro della nuova stagione della Virtus è stato messo a segno da Achille Polonara. Il lungo bianconero ha dimostrato di essere in una buona condizione fisica sfruttando anche quel mese di riposo che ha potuto osservare grazie al fatto che la nazionale italiana non si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi. Ieri si è svolto il primo test amichevole di questa preparazione estiva con Pesaro che si è presentata alla palestra Porelli. Per accordi intercorsi tra i due club, nessuna delle due realtà ha reso noto il punteggio finale con il tabellone che è stato azzerato ad ogni quarto. Quello che si può dire che è le formazioni sono perfettamente in linea con quello che è il rispettivo percorso. I bolognesi stanno cercando di amalgamare una squadra che è stata cambiata per sette quindicesimi, così come i marchigiani hanno dovuto compiere una rivoluzione dopo la retrocessione in serie A2. Al termine di questo impegno le panchine hanno tratto le rispettive conclusioni sapendo che questi sono i primi passi di una stagione che potrebbe essere lunghissima per entrambe.

Alla fine Luca Banchi ha deciso di tenere ancora a riposo Isaia Cordinier, essendo l’unico giocatore virtussino ad aver disputato i giochi olimpici arrivando in finale. E così il francese si è ritrovato a bordo campo assieme a Andrejs Grazulis e a Devontae Cacok che, invece, sono ancora alle prese con gli infortuni che li hanno portati a chiudere anticipatamente la stagione precedente. Spazio, quindi, agli altri con i bianconeri che hanno deciso di attingere anche dal loro vivaio per evitare inutili affaticamenti che in questo periodo delicato rischiano di trasformarsi in problemi muscolari. Sono stati, quindi, utilizzati anche l’esterno classe 2007 Matteo Accorsi e il suo coetaneo Matteo Lenci, un’ala di origini lucchesi. Questi ragazzi sono riusciti a strappare anche qualche applauso ai giocatori senior e alla panchina bianconera. Tornando a chi la partita l’ha disputata nella sua interezza, il miglior realizzatore di questa amichevole a porte chiuse è stato il play statunitense Matt Morgan con 19 punti segnati, seguito a ruota da chi ha segnato 8 punti, vale a dire Will Clyburn, Alessandro Pajola e Toko Shengelia. Lapidario il commento finale di coach Luca Banchi. "Ringraziamo Pesaro per la disponibilità dimostrata in questo primo scrimmage stagionale. Per noi si è trattata di una preziosissima opportunità per concludere la nostra prima settimana di allenamento e guardare alla prossima con interessanti spunti su cui pianificare il nostro lavoro".

Oggi la squadra riposerà e, da domani, oltre a riprendere i lavori, si aprirà una settimana dove in diverse iniziative si cercherà di avvicinare ancora di più la squadra ai tifosi. L’apice arriverà mercoledì pomeriggio quando la nuova Virtus sarà ufficialmente presentata a Farete, la manifestazione organizzata dalla sezione emiliana di Confindustria che si terrà nei padiglioni della Fiera.

Massimo Selleri