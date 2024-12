WeWorld fra film e storie dai margini

Originariamente previsto dal 17 al 20 ottobre, il WeWorld Festival Bologna - Film e Racconti dai margini torna con un’edizione speciale da oggi dicembre, dopo un rinvio in seguito alle alluvioni. La prima proposta della giornata è l’anteprima del libro C’era una volta Gaza (Ed. Rizzoli) dell’autore e giornalista freelance Valerio Nicolosi nella Sala Cenerini di Porta Pratello (via Pietralata, 58) dalle 17,30 alle 19. Dalle 20 alle 22 la serata proseguirà nella Sala Mastroianni del Cinema Lumière con la consegna di tre premi cinematografici del WeWorld Festival e la proiezione del film Bye Bye Tiberias di Lina Soualem, una toccante opera che intreccia le storie di due generazioni di donne palestinesi. In chiusura, verrà proiettato dalle 22 alle 24 il film Mediha di Hasan Oswald.