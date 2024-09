Youth League, la gara sarà recuperata oggi al Dall’Ara

E’ durata otto minuti la prima di sempre del Bologna Primavera contro lo Shakhtar in Youth League, la Champions dei giovani. Non c’è stata partita ieri al Comunale di Crespellano, la nuova dimora calcistica dei rossoblù di Rivalta, ed è proprio il caso di dirlo, visto che la pioggia battente, caduta copiosa fin dalle primissime ore del mattino su città e dintorni, ha via via inzuppato il campo fino a renderlo impraticabile. E già dagli sguardi poco convinti della terna finlandese (Simani, De Casseres e Koskinen) al momento dell’ingresso per il riscaldamento, il presagio era dei peggiori, mentre i primi palloni danzavano a fatica tra le pozze presenti sul rettangolo di gioco. Peccato, perché sugli spalti era papabile la voglia di calcio e la curiosità nel vedere all’opera gli Under rossoblù, protagonisti di un evento inedito da queste parti (la Coppa Campioni del ’64 non prevedeva infatti manifestazioni affiliate per i vivai dei club partecipanti). Tra i 300 circa presenti (tra cui qualche tifoso ucraino con tanto di sciarpa arancionera al collo), anche Joey Saputo, assieme alla dirigenza al gran completo (Fenucci, Sartori e Di Vaio): tutti pronti per gustarsi l’antipasto della sfida che si sarebbe giocata qualche ora più tardi al Dall’Ara. Un riscaldamento poco convinto da parte delle due squadre, il rientro anticipato di qualche minuto per un cambio di mute volante, l’inno del Bologna a risuonare negli altoparlanti della fitta tribuna di Crespellano e l’entrata dei giocatori.

Senza Byar e Happonen (assenti per motivi legati alle liste), sono Tonin e Oliviero le novità principali proposte da Rivalta nell’undici iniziale rispetto al ko di sabato contro i pari età del Cesena, con Menegazzo in mezzo ed Ebone a guidare l’attacco. Byelik sceglie una strada più prudente (4-1-4-1) rispetto all’assetto rossoblù, con bomber Lomaha punta di riferimento centrale. Discorsi di campo che sfumano ben presto però, giusto il tempo di un giallo ai danni di Oliviero per un fallo, poi, a 6’ e 36“, il fischio di Simani, che richiama i due capitani e fa segno che può bastare.

Il recupero oggi, alle 16, al Dall’Ara. Ingresso gratuito da via dello Sport.

BOLOGNA: Pessina; Pukko, De Luca, Papazov, Baroncioni; Labedzki, Lai, Menegazzo; Tonin, Ebone, Oliviero. A disposizione: Gnudi, Ravaglioli, Di Costanzo, Nesi, Tordiglione, Velilles, Mazzetti, Castaldo, Schjlott. All. Rivalta.

SHAKHTAR DONETSK: Bahlai; Drozd, Bashmarin, Kostiuk, Oharkov; Bundash, Tiutiunov, Tsukanov, Strilchouk, Halonskyi; Lohama. A disposizione: Nedozymovanyi, Sheleketa, Mylokost, Onishchuk, Davydenko, Kostrytsia, Smetana, Tryfanenko, Petruk. All. Byelik.

Arbitro: Simani (Finlandia).

Note: ammonito Oliviero al 3’pt.

Giovanni Poggi