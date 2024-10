Zona stazione, obiettivo sicurezza. Centinaia di identificati e denunce

Continuano i controlli serrati per garantire la sicurezza in piazza XX Settembre, Galleria 2 Agosto, Montagnola e Bolognina. Attività quotidiane, da parte di polizia e carabinieri, con centinaia di identificati, denunce e sequestri di droga. Nell’ambito di questi servizi, vernerdì il personale della Questura ha identificato 132 persone, di cui 70 stranieri; un tunisino di 45 anni, pluripregiudicato è stato accompagnato al Centro per il rimpatrio di Bari; due stranieri sono stati sanzionati in via amministrativa e diversi grammi di stupefacenti sono stati sequestrati a carico di ignoti. I militari dell’Arma, invece, hanno applicato l’ordinanza del prefetto Visconti, studiata appositamente per la zona stazione e la Bolognina, denunciando e allontanando sei persone.

Nello specifico, per quel che riguarda la polizia, personale del Reparto prevenzione crimine ha sequestrato a carico di ignoti, sotto i portici di via Indipendenza, lungo la recinzione che delimita i lavori del Tram, 56,93 grammi di hashish e involucri di cocaina per 1,53 grammi, nascosti in un pacchetto di sigarette. Sempre nei pressi del Pincio, gli agenti hanno inseguito un ventiduenne tunisino che, alla loro vita, si era dato alla fuga. Il ragazzo, fermato, aveva in tasca 5,08 grammi di hashish ed è stato segnalato per uso personale. In viale Masini, invece, un altro equipaggio dell’Rpc ha notato due sospetti: uno, un ventitreenne algerino, che aveva tentato di fuggire, è stato fermato. Aveva provato a disfarsi di un involcro, poi recuperato, con dentro 8,58 grammi di hashish. Il ragazzo, che aveva un precedente per furto aggravato e che risultava destinatario di un decreto di espulsione da eseguire, è stato sanzionato in via amministrativa e lasciato a disposizione dell’ufficio immigrazione.

Sempre il personale dell’Ufficio Immigrazione ha accompagnato al Cpr di Bari un tunisino di 45 anni irregolare, gravato da numerosi precedenti, che mercoledì era stato denunciato per minacce gravi e aggravate e porto d’armi. L’uomo aveva minacciato con un coltello un dipendente di un bar di Galleria 2 Agosto, ma era stato identificato e rintracciato in via Tibaldi dagli agenti del commissariato Due Torri San Francesco, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza.

Per quanto riguarda le attività svolte dai militari dell’Arma nella stessa zona, i carabinieri della stazione Indipendenza, che hanno attuato diversi servizi sia in abiti civili che in divisa, hanno denunciato un ventenne nordafricano, trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e denaro, tutto poi sequestrato. A carico dello stesso, inoltre, è scattata la nuova ordinanza emessa dal Prefetto che prevede l’allontanamento immediato dal luogo da cui è avvenuto il fatto. Nei pressi della stazione, i militari del Radiomobile hanno applicato la stessa ordinanza nei confronti di un senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, che aveva avuto comportamenti aggressivi e molesti con i viaggiatori. Sempre durante gli stessi servizi, in Bolognina e alle ex Casaralta, i carabinieri della Navile hanno denunciato quattro nordafricani, trovati con armi e documenti rubati: anche loro sono stati allontanati.