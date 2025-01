“Una Fanciulla del West” a Bologna, soprano senza voce: il pubblico protesta

Bologna, 31 gennaio 2025 - "È una vergogna", "Abbiamo pagato", "Rimborsateci", "Lo spettacolo non doveva farsi": caos al Comunale Nouveau di Bologna con spettatori delusi e arrabbiati per l'ultima messa in scena di “Una Fanciulla del West” di Giacomo Puccini. Cosa è successo? Colpo di scena: una faringite colpisce il soprano danese Ann Petersen interprete di Minnie, la protagonista, ma lei accetta comunque di partecipare alla rappresentazione pur non essendo in grado di sostenere a piena voce la parte. Risultato? Solo un canto udibile a fatica già nelle prime file.

Un momento dello spettacolo "Una Fanciulla del West" al Comunale Nouveau di Bologna (foto Andrea Ranzi)

Proteste del pubblico al Comunale Nouveau

Cose che possono capitare nello spettacolo dal vivo, ma è stata inevitabile un po’ di delusione degli spettatori che, nonostante uno speaker avesse avvisato della situazione prima dell'inizio dello spettacolo, hanno iniziato a lamentarsi con mugugni diventati proteste alla fine del primo atto. E c’è chi ha scelto di abbandonare la platea: una decina di persone in tutto.

Prima della ripresa dell'opera, il sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, Fulvio Macciardi, si è presentato al proscenio spiegando che per un'opera di così rara frequentazione, con una regia pensata ad hoc per il Nouveau, come è La fanciulla del West è stato impossibile trovare una sostituta poiché le cantanti in grado di sostenere il ruolo di Minnie sono pochissime al mondo.

Rimborsi disponibili

Chi tra il pubblico ha scelto di andar via potrà nei prossimi giorni chiedere il rimborso del costo del biglietto. Nonostante tutto lo spettacolo si è poi concluso con un buon successo e ovazioni per i due protagonisti maschili, il tenore Amadi Lagha (Dick Johnson) e il baritono Gustavo Castillo (lo sceriffo Jack Rance).

La stagione lirica del Teatro Comunale

La fanciulla del West ha aperto la Stagione lirica 2025 del Teatro Comunale di Bologna il 24 gennaio, l’ultima replica (con imprevisto) è andata in scena ieri sera 30 gennaio. Un titolo che non veniva rappresentato a Bologna da moltissimi anni e che ha riscontrato un buon successo di pubblico dalla prima.

“Un’opera meno eseguita rispetto alle altre di Puccini, ma molto interessante – aveva detto in occasione della prima Macciardi -. Siamo sempre aperti alla sperimentazione, e questa volta abbiamo il piacere di presentare una regia, una direzione d’orchestra e una protagonista, Minnie, tutte al debutto. Accogliamo sempre con entusiasmo nuove sfide”.