Lunga fila di fan per Cesare Cremonini: “Grande emozione incontrarlo”

Bologna, 30 novembre 2024- Una lunga fila di fan (video) di Cesare Cremonini si è creata, già da stamattina, fuori dal Cinema Modernissimo, dove alle 12.15 è stato proiettato il suo nuovo documentario Alaska Baby, prossimamente disponibile su Disney +.

“Seguo Cesare Cremonini da quando ho dieci anni e non ho mai avuto l’opportunità di incontrarlo dal vivo, per me è una grande emozione: ho ascoltato il disco nuovo in loop per due giorni, mi piace moltissimo. I miei pezzi preferiti? Acrobati e Limoni” dichiara Nicole Salvioli.

A seguito della proiezione infatti, Cesare Cremonini ha incontrato la folla di persone presenti, con un firmacopie del suo ottavo album che, omonimo al documentario, contiene dodici tracce autobiografiche.

Tantissimi sono venuti anche da fuori città: “Sono sempre andato a tutti i concerti che ha fatto a Padova, nella mia zona. Oggi ho fatto due ore e un quarto di macchina da San Vito del Tivoli, per Cesare si fa” afferma Alberto Marchesin.

Anche Giulia Barontini, Valentina Montalto Monella, Simona Simonetti arrivano un po’ dalla Toscana e un po’ da Padova: “Siamo fan di Cesare dagli inizi, non potevamo mancare oggi. Siamo in fila da un’oretta circa, in passato abbiamo fatto anche di peggio” scherzano.

Sulla proiezione del documentario hanno tutti grandi aspettative: “Deve essere bellissimo, abbiamo seguito tutte le foto su Instagram e siamo curiose, poi mi piace molto quando la sua voce, non solo quando canta ma anche quando parla” concludono Giorgia Fanin e Gaia Restani