Cesare Cremonini al Modernissimo per il firmacopie dopo la proiezione di Alaska Baby

Bologna, 29 novembre 2024 – Una splendida notizia per tutti i fan di Cesare Cremonini: domani 30 novembre il cantante sarà al cinema Modernissimo di Bologna, in piazza Re Enzo, dove si terrà la proiezione di 'Alaska Baby’, il documentario del cantante, e a seguire il firmacopie.

Cesare Cremonini sarà presente al cinema Modernissimo di Bologna domani in occasione del documentario "Alaska baby", a seguire il firmacopie (foto Instagram)

Al Modernissimo sono in programma due proiezioni del documentario prossimamente disponibile su Disney+, alle 12.15 e alle 16.30, e sono andate esaurite in dieci minuti. “L'evento - spiegano gli organizzatori - "è riservato alle persone che hanno preordinato il vinile e si sono iscritte all'experience". 'Alaska Baby', in uscita oggi, è l'ottavo album in studio della carriera solista dell'artista e comprende dodici brani, tutti autobiografici, di cui Cremonini è anche direttore artistico. "Il tema più importante - spiega - è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo". Uno dei pezzi, 'San Luca, è stato realizzato con Luca Carboni.

Il viaggio di Alaska Baby ha preso il via proprio da Bologna ed è terminato in Alaska, che dalla città emiliana dista 8100 km: "It's Alaska, baby, sono le prime parole che ho detto appena arrivato”, ha spiegato il cantautore. È anche un racconto per immagini, tradotto in 'Alaska Baby, il documentario, del quale Cremonini è produttore, protagonista insieme ai km percorsi. ' Cremonini live 25 è invece il tour negli stadi che prenderà il via a giugno 2025, da Lignano a Roma, passando per Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova e Torino. Tante le date sold out: un successo per il cantante bolognese atteso dai fan.

Pochi giorni fa, il 22 novembre, un post di Cremonini annunciava: “Superati i 500.000 biglietti venduti. Mezzo milione di cuori. ‘Ora che non ho più te’ è per la sesta settimana consecutiva la canzone più passata dalle radio in Italia. È il brano con più presenze consecutive al n.1 del 2024. Wow ragazzi!! Grazie di cuore”.