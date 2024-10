Gianluca Vacchi dolce papà: la dedica tenerissima e il video per il compleanno della figlia Blu

Bologna, 31 ottobre 2024 - "Buon compleanno principessa mia": sono gli auguri di Gianluca Vacchi per la figlia Blu Jerusalema che il 27 ottobre ha compiuto 4 anni. L'imprenditore-influencer bolognese ha pubblicato un tenero video su Instagram con una dedica per la sua bambina: le immagini raccontano le emozioni da papà di Vacchi e i momenti più belli condivisi con la figlia avuta dalla compagna Sharon Fonseca, modella 28enne di origini venezuelane.

Alcuni fermo immagine del video pubblicato dall’imprenditore influencer Gianluca Vacchi per fare gli auguri alla sua piccola Blu per il quarto compleanno

"Quattro anni fa tutta la mia vita è cambiata, finalmente ho avuto la possibilità di unirmi a questa intensa avventura che la vita ci offre sperimentando la forma di amore più profonda che esista", inizia così il video con dedica letta in inglese con un tono pacato e intenso dal papà mentre scorrono le dolcissime immagini con la figlia".

"Hai stupito ogni secondo di questa nuova vita e ora vivo letteralmente per te e la nostra famiglia - continua -. Sarò tuo per sempre e ogni volta che ne avrò la possibilità ti mostrerò tutta la profondità del mio amore per te e cercherò di insegnarti a sognare in grande, rispettare l'altro ed essere educato con tutti. Mi fai sognare ogni giorno quando ti chiedo ‘chi è il tuo principe’? e tu rispondi con la tua dolce e adorabile voce: ‘papà’. Grazie mia principessa. Chiedo solo di poter essere all'altezza di questo importante compito e ci metterò tutta la mia energia e il mio cuore cercando di trasformare la tua vita in un sogno pieno d'amore e principi. Ti amo profondamente principessa mia".

Agli auguri del dolce papà si è unito il popolo dei social, ma arrivano anche i messaggi da parte dei vip. "Tantissimi auguri piccola Blu", scrive Elettra Lamborghini.

Poco tempo fa l'influencer aveva dedicato un altro post alla figlia: "Camminando verso il futuro sempre pronto a tenerti per mano. Te amo Principessa". Ad accompagnare il messaggio, un video dove si vedono padre e figlia mentre camminano con il tapis roulant. Gianluca Vacchi da sempre condivide con i suoi follower i momenti importanti della sua vita: quelli belli , come in questo caso, ma anche quelli dolorosi come quando ha perso il suo adorato cane.