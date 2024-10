Gianni Morandi e la dedica per il compleanno della moglie Anna: “L’amore ci cambia la vita”

Bologna, 12 ottobre 2024 – Un giorno speciale, oggi sabato 12 ottobre. Un giorno da festeggiare insieme. E Gianni Morandi lo immortala subito sui social con una dedica, una foto datata e una ‘storia’ con in sottofondo una sua canzone: “L’amore ci cambia la vita”. Già perché oggi compie gli anni la sua amatissima moglie Anna Dan – classe 1957 – che spegne 67 candeline.

“Nella mia vita sono stato fortunato ma una grande fortuna è averti incontrata e continuare ad averti vicina, amarti ancora e sempre di più… Auguri, Anna! #buoncompleanno”.

A seguito del post sono arrivati una valanga di ‘like’, cuori e una pioggia di commenti anche tra gli amici vip tra cui Carla Bruni, Nek e Geppi Cucciari.

Gianni Morandi e Anna Dan: insieme da 30 anni

Il popolarissimo cantautore bolognese, icona da più generazioni della musica italiana, non perde occasione per esprimere i propri sentimenti alla compagna, ex dirigente di una società informatica. I suoi post spesso fanno commuovere i fan, come quello che pubblicò qualche tempo fa in cui fece una dedica romantica in ricordo del giorno in cui conobbe la moglie.

La loro storia d’amore dura da 30 anni. Infatti, dopo aver iniziato la relazione nel 1994, i due hanno deciso di sposarsi dieci anni più tardi, il 10 novembre del 2004. Dal loro amore nel 1997 è nato Pietro, quarto figlio di Morandi, dopo i primi tre avuti dal precedente matrimonio.