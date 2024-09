Luca Carboni oggi a Bologna: torna in pubblico dopo la malattia. Video

Bologna, 14 settembre 2024 – Bologna ha ritrovato un amico speciale, oggi pomeriggio, in occasione della manifestazione ‘La Strada del Jazz’. Alla cerimonia in cui sono state svelate le due stelle di quest'anno, dedicate a Jimmy Villotti e Amedeo Tommasi, infatti, ha partecipato anche Luca Carboni. Il cantautore, che è stato lontano dalle scene per un paio d’anni per motivi di salute - ha raccontato della malattia e del percorso di guarigione proprio pochi giorni fa - è tornato nel cuore della città e fra il pubblico per omaggiare l’amico Villotti.

Luca Carboni a Bologna per Le strade del jazz: bagno di folla per il cantautore che torna in pubblico dopo la lunga malattia (foto Schicchi)

Solo poco prima, a palazzo d’Accursio la vedova del grande musicista ha ricevuto la Turrita d'Argento consegnata dal sindaco Matteo Lepore in memoria di Jimmy.

Tanti i volti della musica bolognese presenti oltre a Carboni, cui sarà dedicata una mostra curata da Elastica al Museo della musica in novembre. Il cantautore dal palco ha ricordato Villotti e le lezioni e i tanti momenti di improvvisazione.

Luca Carboni in centro a Bologna: primo bagno di folla dopo l'annuncio della malattia ormai alle spalle (foto Schicchi)

“Volgio dire due parole su Jimmy - ha detto il Luca Carboni sul palco della Strada del jazz - È stato un maestro, non solo a livello musicale. Era molto bello ascoltare le sue improvvisazioni, anche quelle verbali, i suoi studi, i suoi viaggi mentali, le sue fissazioni e le sue intuizioni”.

Carboni ha poi ricordato l’amicizia con il chitarrista, che li ha legati dai primi momenti: “Andavo a lezione da lui. Un pomeriggio mi fece fare un giro per insegnarmi i movimenti della settima più, io improvvisai e così nacque Silvia lo sai”.

