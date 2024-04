Matilda De Angelis, l’attrice bolognese nel cast di Dracula di Luc Besson

Bologna, 8 aprile 2024 - Che la carriera di Matilda De Angelis stesse prendendo una piega internazionale, lo avevamo già capito con ‘The Undoing’, serie tv in cui l’attrice bolognese recitava al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. La riconferma arriva ora dal sito americano ‘Deadline’, che ha pubblicato in esclusiva anticipazioni sul nuovo film di Luc Besson, ‘Dracula - A love tale’. E tra Caleb Landry Jones (protagonista di ‘Dogman’, ultimo lavoro del regista francese), Christoph Waltz (premio Oscar per ‘Bastardi senza gloria’ e ‘Django Unchained’) e Zoe Sidel, spunta anche il nome di Matilda De Angelis.

Matilda De Angelis nel cast del Dracula di Luc Besson, la bellissima e talentuosa attrice bolognese in tre scatti tratti da Instagram

La giovane attrice bolognese, classe 1995, è tra gli astri nascenti del cinema italiano. Una carriera in continua ascesa, dal debutto sul grande schermo nel 2016, accanto a Stefano Accorsi, in ‘Veloce come il vento’ di Matteo Rovere, alla serie tv Hbo 'The Undoing’. Nel 2021 recita assieme a Elio Germano ne ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’, ruolo per cui vince il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Nello stesso anno è co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo, e poi ancora protagonista della serie tv Netflix 'La legge di Lidia Poët’ sulla prima avvocata italiana. Nel film di Besson, adattamento del romanzo di Bram Stoker, Matilda De Angelis vestirà i panni di Maria, la migliore amica di Mina, grande amore del conte Dracula. Prima di Besson, Francis Ford Coppola nel 1992 portò sul grande schermo la storia del vampiro più famoso di sempre, con Gary Oldman, Winona Ryder (Mina) e Sadie Frost (l’amica di Mina, che nell’originale si chiama Lucy).