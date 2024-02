Dopo l’aut aut di Oksana Lyniv l’orchestra di Vienna cancella il russo Currentzis

Bologna, 12 febbraio 2024 - La guerra tra Russia e Ucraina si combatte anche a suon di musica. L'ultimatum di Oksana Lyniv - direttrice d'orchestra ucraina e direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna – contro il collega greco-russo Teodor Currentzis è andato a buon fine: il 2 giugno al Festival di Vienna verrà eseguito il Kaddish Requiem "Babyn Jar" diretto da Lyniv mentre è stato annullato il War Requiem di Benjamin Britten diretto da Currentzis. Per l'esecuzione del Kaddish Requiem a Vienna verrà composto ed eseguito un ulteriore brano ucraino contemporaneo.

Oksana Lyniv e Teodor Currentzis

Il commento della Lyniv

"Sono lieta che le Wiener Festwochen abbiano trovato una soluzione e finalmente il Kaddish Requiem 'Babyn Jar' di Yevhen Stankovich si possa eseguire a Vienna. Sia io che tutti gli altri musicisti coinvolti non vediamo l'ora che arrivi il 2 giugno per questo concerto davvero speciale", commenta la direttrice d'orchestra ucraina. Il concerto con la direzione di con la direzione di Teodor Currentzis era previsto per il 12 giugno prossimo.

L’aut aut della direttrice d’orchestra

"O io o Teodor Currentzis", era stato l'aut aut della direttrice d'orchestra ucraina rispondendo all'invito di Milo Rau, direttore artistico delle Wiener Festwochen, per un doppio appuntamento in cui i due artisti avrebbero dovuto dirigere due brani altamente simbolici legati a crimini di guerra compiuti dai nazisti. Alla fine dunque ha avuto la meglio la direttrice ucraina. La sua dura presa di posizione è scaturita dal fatto che il collega direttore greco/russo non si è mai espresso o non avrebbe mai preso posizione a proposito della guerra di Putin in Ucraina, ma è anzi a capo di un'orchestra - la MusiAeterna - considerata molto vicina al presidente russo, e che nei mesi scorsi è stata costretta ad annullare vari eventi in giro per l'Europa.

Il progetto della direttrice d'orchestra

"Sto lavorando a questo progetto dallo scorso mese di maggio - ha dichiarato Oksana Lyniv - ma solo nei giorni scorsi sono stata avvertita della presenza di Teodor Currentzis". Nel progetto del Festival austriaco Currentzis avrebbe dovuto partecipare a capo della Swr Symphonieorchester.

"Non ho nulla contro l’artista – aveva sottolineato Lyniv – ma non posso accettare che il mio nome e quello di musicisti ucraini venga accostato a quello di chi non si è mai dichiarato apertamente contro la guerra e le cui compagini vengono finanziate da istituti bancari molto vicini al Cremlino".