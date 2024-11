Serate ’running’ con l’Oelclub di Bologna, la corsa come scambio culturale

Bologna, 7 novembre 2024 – C’è una nuova comunità che va di corsa sotto le Due Torri. Nata con la semplice voglia di creare aggregazione attorno al mondo del ‘running’, lo scorso maggio, ha preso sempre più piede arrivando a fare incetta di adepti.

La mente dietro il progetto è quella di Paolo Bertacchi, titolare del negozio di abbigliamento La Ferramenta in via delle Moline, dove ogni martedì la comunità si riunisce per praticare attività insieme, condividere iniziative e - soprattutto - quello che è diventato uno scambio culturale continuo.

“Mi ha sorpreso che ci sia stata una grande risposta non solo dai bolognesi, ma da tante persone straniere, soprattutto gli studenti Erasmus – racconta Bertacchi –. Dopo l’estate è scattata una partecipazione incredibile, alimentata soprattutto da giovani che qui cercavano proprio una rete, una comunità con cui poter andare a correre”.

Non solo corsa, però, perché Oelclub tiene insieme anche socialità e benessere, con attività di workout e yoga. “È un arricchimento per tutti noi – continua Bertacchi –. Poi ci sono anche i grandi brand e gli sponsor che ci sostengono, da Nike a On: hanno creduto subito in Oelclub e, oltre a mettere in campo eventi insieme, supportano l’intero progetto”.

Da calzature in anteprima fatte apposta per la corsa a meeting organizzati anche a Milano. Da una dozzina di partecipanti a oltre un centinaio di runner, Outrun every limit è cresciuto proprio grazie alla linfa fornita da chi ha scelto di credere nella causa. “E un altro aspetto positivo è che si va oltre la prestanza fisica - chiude Bertacchi -. Ci sono ragazze che vanno fortissimo e giovani abituati ad andare in palestra, che però non hanno lo stesso fiato (sorride, ndr). Insomma, la competizione c’è ed è sana, ma soprattutto è alla portata di tutti”.

Tutte le novità di Oelclub e il racconto di Bertacchi sono disponibili nella puntata di oggi del nostro podcast ‘Il Resto di Bologna’: basta inquadrare il Qr code in prima pagina, oppure sul sito del Carlino o su una piattaforma di riproduzione podcast.