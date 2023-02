Sanremo 2023, Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano: il magic trio strega l'Ariston

Morandi, Al Bano e Ranieri sul palco dell'Ariston

Sanremo, 8 febbraio 2023 - E’ magia sul palco dell’Ariston durante la seconda puntata del Festival di Sanremo. “Sono un patrimonio tutto nostro”, così Amadeus presenta il magic trio formato da Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi, per la prima volta insieme.

La scaletta della seconda serata

Apre il medley dalla galleria Gianni Morandi con Ritornerò in ginocchio da te. Poi dalla platea - con un look da urlo - Massimo Ranieri attacca con la sua Vent’anni. Ranieri travolge il pubblico e si sposta in prima fila dove accarezza le guance di Paola Perego e Giovanna, la moglie di Amadeus. Sul palco, con il suo immancabile cappello c’è poi Al Bano, con la sua Nel sole.

Il pubblico è in visibilio, e quando i tre moschettieri si riuniscono sullo stage c’è la standing ovation definitiva.

Amadeus: “Blanco mi ha chiamato per scusarsi”

Scintille sul palco

Sul palco inizia un altro medley che ripercorre la storia dei tre artisti: una carrellata di successi con Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città, Mattino, Scende la pioggia e Felicità. I tre tengono il palco, ma soprattutto, si divertono. Per usare l’inglese: best time of their life.

“Guai a chi vi tocca a voi due”, dice Al Bano agli altri, prima che Ranieri attacchi Perdere l’amore, con un Ariston che canta a squarciagola (e, ad essere sinceri, anche noi a casa).



A Uno su mille ce la fa sono tutti in piedi e in visibilio. Sembra quasi l’inno di Mameli di ieri sera. E in effetti queste canzoni sono un vero e proprio inno nazionale di più di due generazioni.

Flessioni sul palco per Al Bano

Al termine dell’esibizione il pubblico li acclama e a gran voce e chiede il bis, Morandi dice: “Ci fate piangere”. Ma le sorprese non sono finite qui: oltre alle quattro torte di compleanno per Al Bano che quest’anno (il 20 maggio) compie 80 anni, i tre finalmente cantano veramente insieme il brano di Umberto Bindi, Il nostro concerto.

E qui, sono veramente tutti in visibilio.

Ciliegina sulla torta: al termine dell’esibizione Al Bano si cimenta in delle flessioni. “Io amo questo palco, gli devo tutto: fama, gioia e rinascita. Per questo lo faccio”. E noi amiamo te, Al Bano.