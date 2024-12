Casa Morandi, figli e nipoti: chi sono e cosa fanno

Bologna, 11 dicembre 2024 - Due traguardi importanti per Gianni Morandi e vicinissimi: 80 candeline l'11 dicembre e 30 anni di matrimonio con Anna Dan, festeggiati il mese scorso, sposata in seconde nozze da cui ha avuto il figlio Pietro - anche lui musicista, con il nome d'arte di Tredici Pietro.

I due figli più grandi, Marianna e Marco, sono frutto del matrimonio con l'attrice Laura Efrikian, che conobbe nel 1966 e sposò in segreto. Marianna Morandi è stata legata sentimentalmente a Biagio Antonacci dal 1993 al 2002, con cui ha avuto due figli: Paolo e Giovanni, che come il padre e il nonno hanno intrapreso la carriera nel mondo della musica, il primo come autore di testi e il secondo come cantante rap.