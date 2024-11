Aeroporto Marconi, premiata la passeggera numero 10 milioni: ecco la sorpresa

Bologna, 27 novembre 2024 – Marconi da record. L’aeroporto raggiunge lo storico traguardo dei dieci milioni di passeggeri in un anno. Per l’occasione, come già preannunciato sulle pagine social dell’aeroporto, si è scelto di festeggiare premiando proprio il passeggero numero dieci milioni del 2024.

Chi è la passeggera e cosa ha vinto

Si tratta di Gabriella Affini di Bologna, in arrivo da Osaka questa mattina. All’atterraggio è stata accolta dai vertici dell'aeroporto ma anche dal Manager Italia di Emirates che per festeggiare lei e l’importante traguardo raggiunto le hanno regalato due biglietti andata e ritorno per Dubai.

Premiata la passeggera Gabriella Affini di Bologna, in arrivo da Osaka (foto da Facebook)

Le parole di Enrico Postacchini

“Si tratta – ha commentato il Presidente di AdB Postacchini – di un grande risultato per la nostra società, per il Gruppo AdB, per tutta la Comunità Aeroportuale e per il territorio. Non dobbiamo infatti dimenticare che se cresce l’aeroporto, cresce e si sviluppa tutto il suo bacino d’utenza. L’aeroporto di Bologna con la sua attività dà lavoro complessivamente ad oltre 20 mila persone tra lavoratori diretti, indiretti ed indotto, e produce sul territorio un PIL di circa 1 miliardo di euro all’anno: un beneficio per tutti, che credo vada riconosciuto”.

Curiosità

È la prima volta che l’aeroporto di Bologna supera quota 10 milioni di passeggeri annui: il precedente record di traffico, risalente allo scorso anno, si era fermato poco sotto la soglia dei 10 milioni, a 9.960.205 passeggeri. Dal primo volo commerciale del 4 settembre 1933, la crescita è stata sempre più rapida: nel 1988 i passeggeri annui hanno raggiunto per la prima volta il milione, due milioni nel 1995, tre nel 1999, quattro nel 2006, cinque nel 2010, sei nel 2013, sette nel 2016, otto nel 2017 e nove nel 2019.

Complessivamente, dal primo passeggero del 1933 ad oggi, il Marconi ha trasportato oltre 150 milioni di passeggeri, favorendo in modo significativo lo sviluppo del territorio e delle imprese.