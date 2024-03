Pasqua 2024, le farmacie aperte Bologna: ecco quali e in che orari

Bologna, 28 marzo 2024 - A Pasqua, non tutte le attività di Bologna hanno intenzione di fermarsi per riposare qualche giorno. Nel gruppo di coloro che non si fermano spiccano le farmacie, la cui buona parte nel territorio bolognese e dintorni continua a garantire il servizio anche domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile. Abbiamo raccolto per voi le farmacie operative a Bologna durante i giorni di festa e sono tutte raccolte nei seguenti elenchi.

Domenica 31 marzo

Ecco le farmacie aperte a Pasqua 24 ore su 24:

Dr. Max porta Castiglione , piazza di Porta Castiglione 15/e;

, piazza di Porta Castiglione 15/e; Parco Nord , via Ferrarese 158/3;

, via Ferrarese 158/3; Zincone , via Sardegna 1;

, via Sardegna 1; Lloyds farmacia centrale, piazza Maggiore 6.

Queste, invece, le strutture aperte dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30:

Aicardi , via S. Vitale 58;

, via S. Vitale 58; Bettini , via di Corticella 68;

, via di Corticella 68; Comunale de Nicola , via E. De Nicola 1;

, via E. De Nicola 1; Comunale della Battaglia , via della Battaglia 25/e;

, via della Battaglia 25/e; Comunale Felsina , viale Felsina 33/A;

, viale Felsina 33/A; Dei Mille , via dei Mille 7 2° b-c;

, via dei Mille 7 2° b-c; Del Pianeta galleria , via Larga 33;

, via Larga 33; Duse , via Duse 20;

, via Duse 20; Nuova del Meloncello , via Saragozza 254/a-d;

, via Saragozza 254/a-d; Porta Lame, via F. Zanardi 8;

via F. Zanardi 8; S. Viola , via Emilia Ponente 72/2°;

, via Emilia Ponente 72/2°; Sacchetti , via D'Azeglio 50;

, via D'Azeglio 50; Speranza, via U. Bassi 6/h.

Lunedì 1° aprile

Questo l'elenco delle farmacie aperte 24 ore su 24 a Bologna nella giornata di Pasquetta:

Carracci , via Tiarini 16/c-d-e-f;

, via Tiarini 16/c-d-e-f; De Pisis , via A. Ruffini 2/C;

, via A. Ruffini 2/C; S. Antonio , via G. Massarenti 108;

, via G. Massarenti 108; Lloyds farmacia centrale, piazza Maggiore 6.

A seguire, invece, la lista delle farmacie disponibili dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30:

Alberani , via Farini 19;

, via Farini 19; Comunale Andrea Costa , via A. Costa 156/ 1°-2°;

, via A. Costa 156/ 1°-2°; Comunale Cavazzoni , via Cavazzoni 2;

, via Cavazzoni 2; Comunale Triumvirato , via Triumvirato 28;

, via Triumvirato 28; Croce Bianca , via A. Saffi 63;

, via A. Saffi 63; Dalle due Torri , via s. Vitale 2/d;

, via s. Vitale 2/d; Ferrari , via Dagnini 34/a-b;

, via Dagnini 34/a-b; Ippodromo Arcoveggio , via di Corticella 180;

, via di Corticella 180; Irnerio , via Irnerio 20;

, via Irnerio 20; Nuova S. Pietro , via Massarenti 223/ 5°;

, via Massarenti 223/ 5°; Pontevecchio , via Emilia Levante 29;

, via Emilia Levante 29; S. Giorgio , via Garavaglia 6/b;

, via Garavaglia 6/b; S. Paolo , via Collegio di Spagna 1/a;

, via Collegio di Spagna 1/a; S. Salvatore, via Porta Nova 2.

Da ricordare, infine, che la farmacia della stazione Centrale rimane aperta domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile con l’orario festivo, dalle 8 alle 22.

Stessa sorte anche per la farmacia Stilo-Dr. Max in via degli Orti 14, che apre i battenti alle 7.30 sia domenica 31 che lunedì 1 per poi chiudere entrambi i giorni alle 22.30.