Immobiliare, 70 assunzioni a Bologna: come candidarsi per lavorare con Engel & Völkers

Bologna, 16 aprile 2024 - Giovedì 18, alle 18 nel Market Center (via de’ Toschi 4), al via il Recruiting Day di Engel & Völkers, gruppo leader nel settore dell’immobiliare del pregio. Settanta i profili commerciali aperti per la sede di Bologna.

Tra le figure ricercate: agenti immobiliari con patentino, ma anche consulenti immobiliari senza patentino e career changer provenienti da altri settori, che verranno tutti selezionati per le sedi bolognesi del gruppo.

Per l’occasione i partecipanti potranno interagire direttamente con le risorse umane e con i membri chiave del management per comprendere le opportunità e proporre la propria candidatura.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare un ampliamento consistente del nostro team bolognese, che si inserisce all’interno di un più ampio piano di sviluppo del Gruppo per l’Italia - spiega Muhannad al Salhi, ceo di Engel & Völkers Italia. Bologna, prosegue il ceo, “costituisce per noi un mercato strategico ed è centrale per lo sviluppo complessivo del Gruppo. Siamo certi che il capoluogo di provincia sia ricco di talenti, di professionisti dinamici e con tanta voglia di mettersi in gioco. Soprattutto a fronte delle trasformazioni che il mercato immobiliare affronterà nei prossimi anni, sono queste infatti le caratteristiche principali che ricerchiamo nei nostri agenti e consulenti immobiliari.”