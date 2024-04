Costi case, Bologna è il terzo capoluogo d'Italia con i prezzi più alti

Bologna, 9 aprile 2024 – In Emilia Romagna risalgono le compravendite e Bologna si conferma ancora una volta il comune dove il prezzo delle case è più caro. Non solo, per il prezzo del mattone su scala nazionale la città delle Due Torri è considerata quella con il terzo prezzo più alto tra i capoluoghi di regione italiani, alle spalle solo di Milano e Firenze.

L’analisi arriva dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale elaborato da Immobiliare.it Insights, per il quale in Emilia-Romagna acquisto e vendita sono ripartiti nel primo trimestre del 2024, dopo una significativa contrazione evidenziata tra ottobre, novembre e dicembre.

Entrando nel dettaglio, in regione tra gennaio e marzo il costo delle case in vendita è cresciuto del 2,6% , e i prezzi hanno raggiunto i 2.200 euro/mq di media. Segno in crescita anche per gli altri indicatori di mercato per quanto riguarda le compravendite, dove la domanda di abitazioni è aumentata del 18,5%. Incrementata anche l’offerta, +4,5%.

Passando agli affitti, nel trimestre i canoni sono cresciuti in misura molto lieve (+0,7%) sfiorando, in media, i 13 euro/mq, mentre domanda e offerta si comportano in maniera differente: la richiesta praticamente è rimasta invariata (+0,2%), a fronte di uno stock di case in locazione che si riduce del 7,6%.

Per Immobiliare.it Bologna resta di gran lunga il comune più caro se si guarda ai prezzi delle case in vendita, anche se con una crescita inferiore nell’ultimo trimestre, rispetto alla media regionale (+1,1%). Non solo, è stato stimato che chi vuole vendere un immobile nel capoluogo chiede mediamente poco più di 3.400 euro/mq.