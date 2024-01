Case sempre più care: "La gente sceglie la città e i comuni con più servizi"

Aumentano i prezzi di vendita delle case a Cesena nell’ultimo anno secondo i dati forniti dall’Osservatorio di Immobiliare.it, che segna rispetto all’anno scorso un aumento del +4,8%. Per comprare casa, nella nostra città, la cifra media è di 2.166 euro al metro quadro, una cifra che non tutti possono permettersi. Accanto all’aumento dei prezzi si registra, secondo il noto osservatorio, un calo dei volumi di vendita del -8,6% rispetto allo scorso anno. Una cifra, quella del prezzo delle case a Cesena, quasi al pari del costo medio in regione per l’acquisto del residenziale: e cioè 2.148 euro al metro quadro. Nel mese di dicembre, il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita a Cesena è stato più alto in centro storico e centro urbano (con 2.138 euro al metro quadro), mentre il prezzo più basso è quello della zona Oltre Savio con una media di 1.399 euro al metro quadro. Nella prima collina (Saiano, San Tomaso, Calisese e Carpineta) i prezzi delle vendite si attestano sui 1.835 euro al metro quadro. Scendono a Ponte Pietra, Case Frini, Macerone, Bulgarnò con 1.542 euro al metro quadro, mentre tornano a salire a Sant’Egidio, Vigne, Villa Chiaviche, Calabrina, Gattolino e San Giorgio con 1.752 euro al metro quadro.

"Continua il periodo positivo per il mercato immobiliare – dice Delfo Zavaglia dell’agenzia immobiliare Zavaglia di Gambettola, mediatore immobiliare che opera dal 1970 sulle prime colline, nella via Emilia, a Cesena e Cesenatico – e i prezzi sono in aumento sia per gli immobili in vendita che per quelli in affitto. In particolare il prezzo degli immobili in vendita a Cesena è cresciuto del +2,5%. I prezzi medi del residenziale nuovo si aggirano intorno ai 2.900 - 3.000 euro nel Cesenate, mentre per quel che riguarda l’usato siamo sui 1.700 – 1.800 euro al metro quadro".

"Le differenze nelle vendite rispetto a qualche anno fa si vedono – continua Zavaglia -. La gente preferisce la città o i comuni dove ci sono più servizi, rispetto ai borghi di campagna o collina dove mancano i servizi essenziali come le scuole. I quartieri più richiesti a Cesena sono l’Ippodromo, Ponte Abbadesse e tutta la zona centrale".

Permangono le difficoltà per le persone sole di potersi permettere una casa e capita spesso che i single tornino in famiglia perché non si possono permettere di affrontare neppure le spese dell’affitto. "Il problema maggiore – dice Zavaglia – è che è calata la ricchezza e la possibilità di mettere da parte i risparmi per le famiglie. Tra le caratteristiche maggiormente richieste per un’abitazione c’è quella di avere un po’ di indipendenza, magari un piccolo giardino che consenta di passare un po’ di tempo all’aria aperta, utilissimo anche per i tanti proprietari di animali. E’ maggiore la ricerca della casa di qualità, ora si guarda di più anche alla classe energetica dell’edificio".

Al contrario della vendita secondo gli immobiliaristi sembra non conoscere crisi il mondo dell’affitto, nel senso che la domanda è decisamente superiore all’offerta. Ma a causa dei prezzi aumentati anche la domanda di affitti rispetto a un anno fa è calata: del – 22,4%. Emerge dai dati dell’Osservatorio Immobiliare.it che i costi delle locazioni del residenziale a Cesena in quest’ultimo anno risultano in crescita del +8,7%, con un prezzo medio di 9,7 euro al metro quadro.