Elezioni a Castel di Casio (Bologna), i cittadini trovano il seggio chiuso alle 21.30

Bologna, 9 giugno 2024 – Difficoltà al voto nel comune di Castel di Casio, dove gli oltre 2.700 elettori sono anche chiamati a votare per il rinnovo del consiglio comunale scegliendo tra 4 diversi candidati alla carica di sindaco. Ieri sera alle 21.30 una decina di persone hanno stazionato davanti all’ingresso della sezione numero 4, situata nella frazione Berzantina, non riuscendo ad entrare in quanto la porta di ingresso era chiusa e la luce era spenta.

A quel punto sono stati contattati i carabinieri del comando di Vergato, i quali a loro volto hanno informato i loro colleghi della locale stazione. Grazie al loro tempestivo intervento il presidente del seggio, il vicesindaco castellano Antonio Gaggioli, ha constatato come, una volta chiusa, non era possibile aprire dall’esterno la porta di ingresso e che la luce di ingresso non funzionava. Riscontrato che il disagio era dovuto per i lavori di adeguamento della struttura e ripristinata la normalità, questa mattina è stato fatto verbalizzare come l’ingresso non sia stato sufficientemente segnalato e non sia visibile oltre che scomodo per i portatori di handicap e che all’interno del seggio non vi sia stata la sufficiente vigilanza.