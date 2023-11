Garisenda, Fratelli d’Italia avverte Lepore: “Pronti a un esposto al prefetto”

Bologna, 7 novembre 2023 – "All'ultima interrogazione da noi inoltrata, nel novembre del 2022, ci è stato risposto con dati del 2018. Se i dati ci sono e non ci vengono volontariamente forniti, andremo con un esposto dal Prefetto. Se invece davvero la convenzione non è stata rinnovata, è anche peggio". Continua ad attaccare sull'affaire Garisenda il gruppo comunale di Fratelli d'Italia, che oggi in conferenza stampa ha ribadito l’accusa al Comune: per due anni, dal 2021 a quest'estate, non sarebbe stato rinnovato il contratto di monitoraggio della Torre tra il Dicam dell'Alma Mater e il Comune.

FdI è quindi pronta ad andare dal prefetto per denunciare la presunta mancanza del Comune. "Peraltro - ha continuato il capogruppo Stefano Cavedagna - a un'altra interrogazione del marzo di quest'anno il Comune ha risposto con dati sullo strapiombo della Torre che risalgono al...2011. Noi vogliamo collaborare, ma Lepore tiri fuori tutte le carte e parli chiaramente alla cittadinanza. Le carte che abbiamo noi sono quelle che hanno anche loro, non altre: Lepore non faccia il furbo".

La Garisenda, come noto, deve essere restaurata perché c'è un ammaloramento della sua struttura in atto: i lavori dureranno anni, il Comune ha attivato già un piano di allerta a tre livelli d'intesa con la Protezione civile.