Garisenda malata, la linea 14 cambia percorso: ecco quando e dove

Bologna, 5 novembre 2023 - Per salvaguardare la torre Garisenda malata il Comune ha messo a punto un piano di mobilità provvisorio (guarda cosa cambia su www.tper.it/garisenda).

Da domani, lunedì 6 novembre, entra in vigore uno degli interventi del piano illustrati dal sindaco di Bologna Matteo Lepore: cambia il percorso centrale della linea 14 in direzione Barca nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Garisenda e mobilità: "La pedonalizzazione?. Impatto non indolore. Servono nuovi test"

Linea 14, cosa cambia

Per favorire l'accesso con il trasporto pubblico all'area più centrale della T per chi proviene dal quadrante est cittadino, nei giorni feriali la linea 14 in direzione Barca percorrerà, nel suo tratto centrale, le vie Irnerio, Indipendenza, Ugo Bassi. Nei TDays, invece, la linea 14 mantiene il suo consueto percorso sull'asse Santo Stefano-Farini.

Dove consultare i nuovi percorsi

Tutte le modifiche dei percorsi - con indicazione delle fermate soppresse e di nuova istituzione - delle linee 14, 15, 19, 25, 27, T1 e T2, interessate da deviazioni in conseguenza del cantiere della torre Garisenda, sono consultabili al link www.tper.it/garisenda . La pagina resterà attiva come punto di riferimento aggiornato per tutte le novità sui servizi di trasporto pubblico Tper che potranno intervenire prossimamente.

Lo sciopero di venerdì 10

Intanto si avvicina lo sciopero dei dipendenti Tper, in calendario per venerdì 10, proclamato dai sindacati nell'ambito della vertenza sugli stipendi degli apprendisti. E' la stessa azienda dei trasporti a segnalare la data, specificando come si articolerà la protesta e il suo impatto sui servizi della giornata. Lo sciopero, di quattro ore, è convocato dalle segreterie territoriali di Bologna e Ferrara di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna. Il personale viaggiante dei bus e delle corriere incrocerà le braccia dalle 11 alle 15, riferisce Tper, avvertendo che in questa fascia oraria i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Le corse garantite

Più precisamente, prima dello sciopero: - per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10,45 - per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 10.50 - per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 10.45.

People mover

Lo sciopero, poi, riguarda anche il personale dedicato al servizio Marconi Express e anche in questo caso il servizio People mover "potrebbe non essere garantito", segnala l'azienda, "nel corso dell'intera giornata di venerdì". Tper, infine, assicura che adotterà "ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio".