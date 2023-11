Come sta la Garisenda? Ora c’è un sistema di allerta

Bologna, 6 novembre 2023 – Giallo, arancione e rosso. Sono i tre colori di allerta che il Comune ha reso noti oggi, colori attivati d'intesa con la Protezione civile in questa fase di allerta massima per la stabilità della Garisenda. Si tratta di un piano preventivo che "non ha precedenti in città", ha detto il sindaco Matteo Lepore, che viene attivato "non perché ci sia un pericolo imminente, no, ma perché è giusto che ci sia un piano di allerta che arrivi prima dell'installazione della prima protezione attorno alla Torre. Come sindaco ho voluto attivare, complessivamente, un percorso precauzionale", ha specificato ancora il sindaco.

Da lunedì degli agenti della Polizia Locale suoneranno alla porta della 'zona rossa' attorno alla Torre (un raggio di cento metri dalla Garisenda) per mappare le presenze negli appartamenti e consegnare un questionario alla cittadinanza. Verrà attivata anche una mail per contattare direttamente il Comune sul tema Garisenda.

Quanto ai colori dell'allerta, queste le differenze. La gialla (il tipo di allerta attuale) indica un piano di attenzione senza rischi imminenti, con costante monitoraggio della Protezione civile. L'allerta arancione scatta invece qualora i sensori segnalassero "anomalie ulteriori", nel caso verrebbe attivata la Polizia Locale che azionerebbe un videomonitoraggio di emergenza. L'allerta rossa invece scatterebbe in caso di pericolo grave e scatterebbero, tra le varie misure di pressante emergenza, sia l'evacuazione dell'area circostante sia il blocco della circolazione stradale.