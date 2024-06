Schlein appoggia il sindaco di Bologna Lepore: “Esporre bandiera Palestina non è sostenere Hamas”

Bologna, 3 giugno2024 - "Sostengo il sindaco di Bologna Lepore. Penso che esporre la bandiera non significhi in alcun modo sostenere il terrorismo. Fare l'equivalenza tra Hamas e il popolo palestinese non aiuta a isolare Hamas". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al forum Ansa, rispondendo a chi chiedeva se ritenesse giusta la scelta del sindaco del capoluogo dell'Emilia Romagna di esporre la bandiera palestinese da una delle finestre del Comune.

Dopo le polemiche sulla scelta del sindaco di Bologna di esporre la bandiera della Palestina davanti a Palazzo D’Accursio, arriva così il sostegno della segretaria del Pd. Nei scorsi giorni in città c’era stata una vera a propria divergenza tra chi sosteneva la decisione del primo cittadino come il presidente dell’Ucoii (Unione delle Comunità Islamiche in Italia), Yassine Lafram, e chi invece ha ritenuto divisiva la scelta come Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna. Polemiche che non sono mancate nemmeno da parte del mondo politico. “Scelta faziosa e irresponsabile” aveva detto Fratelli d’Italia, con il viceministro Bignami nello specifico: “Un gesto irresponsabile. Alimenta l’antisemitismo”.

“Io sto col sindaco di Bologna”, si è invece schierato Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd. “Non si dica che chiedere la fine della carneficina significhi tacere su Hamas o addirittura essere antisemiti”.

Lepore viste le spaccature ha poi messo vicino alla quella della Palestina, anche la bandiera della pace.

Le bandiere della Palestina e della Pace di fronte a Palazzo D'Accursio. La seconda aggiunta dopo le polemiche

Nella giornata di ieri invece, in occasione della Festa della Repubblica, è tornata distensione tra il sindaco di Bologna e Daniele De Paz con un dialogo privato. Il presidente della Comunità ebraica, era accanto proprio a Yassine Lafram, ha spiegato di aver "definito come lavorare sopra" allo strappo, tornando ad affrontare il tema del progetto della Casa del Dialogo interreligioso.