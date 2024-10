Biglietti Aston Villa Bologna: quando apre la prevendita e come acquistarli

Bologna, 15 ottobre 2024 – Scatta la corsa ad un biglietto per Aston Villa-Bologna, terza partita dei rossoblù in Champions League, con l’apertura alla vendita dei biglietti da domani, 16 ottobre.

La sfida del 22 ottobre

La squadra di Italiano sarà nuovamente di scena in Inghilterra, questa volta a Birmingham per affrontare i Villans. I tifosi erano in allerta già da diversi giorni in attesa delle informazioni ufficiali per l’acquisto dei tagliandi per assistere al match del Villa Park, in programma martedì 22 ottobre alle ore 21 italiane: la vendita come detto inizierà da domani, alle ore 12, nei centri autorizzati.

Il prezzo del biglietto e la vendita libera

Il prezzo fissato è di 60 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, con prelazione per i nostri abbonati del campionato 2024-25. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 2 biglietti, con la vendita libera che inizierà dalle 12 di giovedì 17 ottobre, se ci saranno ancora tagliandi disponibili.

La procedura per acquistare il biglietto

Per acquistare i biglietti in prelazione sarà richiesto un codice coupon, con gli abbonati che dovranno inserire il numero PNR o la tessera We are one, dell’abbonamento 24/25, seguito da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. In questo caso il biglietto sarà completamente digitale, non dovrà essere stampato né fotografato ma dopo l’acquisto, sarà inviata via mail una ricevuta mentre nei giorni successivi una seconda email contenente uno o più link, a seconda del numero di biglietti acquistati. Tramite questo link si verrà reindirizzati all’app Wallet (già installata sugli iPhone, mentre per dispositivi Android si consiglia di scaricare Google Wallet) e basterà confermare l’aggiunta del biglietto al Wallet, dove verrà memorizzato. Per accedere allo stadio basterà dunque mostrare il biglietto digitale.

Si potranno aggiungere anche più tagliandi nello stesso wallet, per famiglie o gruppi, ma ogni biglietto può essere memorizzato su un solo dispositivo alla volta. Per salvarlo su un altro dispositivo, sarà necessario rimuoverlo e, utilizzando lo stesso link di caricamento, aggiungerlo al Wallet del nuovo telefono. Per queste operazioni sarà dunque necessario utilizzare solo dispositivi mobili, con il pc che potrà essere utilizzato solo per inviare i link via email o tramite WhatsApp Web.