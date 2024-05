Bologna Rugby, scendono in campo con la testa rasata: il gesto di solidarietà

Bologna, 5 maggio 2024 - Rasati alla meta. È una meta di fratellanza e solidarietà quella messa a segno dai ragazzi dell’Emil Banca Bologna Rugby Club. Una gran parte dei giocatori bolognesi ha, infatti, deciso di tagliarsi i capelli, per dimostrare vicinanza e affetto nei confronti di un compagno che sta attraversando un momento particolare della propria vita.

Nei mesi scorsi un giovane giocatore dell’organico rossoblù ha infatti subito un’operazione a cui ha fatto seguito un ciclo di terapie atto a curare il problema clinico riscontrato e che porterà alla momentanea perdita di capelli. Per far sentire la loro vicinanza al compagno, buona parte dei giocatori della prima squadra nei giorni scorsi hanno così deciso di tagliarsi i capelli a zero, in segno di solidarietà e fratellanza. Un gesto simbolico, ma anche di grande amicizia nei confronti del loro compagno di squadra, ma che una volta di più testimonia come lo sport porti con se valori intrinsechi.

Così oggi i ragazzi del Bologna si sono presentati quasi tutti rasati alla sfida di campionato contro i Lions Amaranto che chiude la stagione regolare. Nel rugby il sostegno è uno dei principi basilari su cui si basa il gioco, il sostegno nell’aiutare i compagni a raggiungere una meta in campo, ma anche il sostegno nel raggiungere la meta della vita, come quello che in questo momento Federico Soavi, capitano del Bologna Rugby Club e tutta la squadra, stanno dando al loro compagno. Tutti insieme avanzando, altro principio fondamentale del rugby, nella direzione della meta della vita. Sul campo invece l’Emil Banca si è imposta 66-26, chiudendo al terzo posto il proprio girone di serie B.