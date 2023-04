Fortitudo in emergenza, ma Dalmonte tira dritto su Thornton

Incerottata, con gli esterni numericamente ridotti all’osso, ma con tanta voglia di lasciarsi alle spalle questo periodo difficile, la Fortitudo Flats Service scende in campo, questo pomeriggio alle 17 al PalaDozza, per ospitare l’Assigeco Piacenza. Sfida dalla scarsa rilevanza da un punto di vista della classifica, visto che in palio c’è il quinto posto del girone Blu e quindi al massimo l’undicesimo o il dodicesimo nella griglia dei prossimi playoff, ma che la Fortitudo dovrà cercare di onorare nonostante le problematiche di formazione.

"All’interno dei 40’ ci sono tante cose, e non so alla fine della sirena che punteggio ci sarà, ma è certo e doveroso mettere dentro al campo tutto il possibile, al massimo delle nostre potenzialità, contestualizzate al roster – sottolinea coach Luca Dalmonte –. Affrontiamo questa partita con un equilibrio straordinariamente inusuale, rispetto alla normalità mancano tre esterni. Quindi tutti saranno spostati più o meno di un ruolo, e se vedete il nostro roster ora di ball handler ne abbiamo solo due. In settimana abbiamo avuto tre giorni per costruire uno scenario offensivo e difensivo. Servirà presenza e disciplina, pulizia e ricerca delle cose più facili possibili".

Il coach biancoblù non lascia spazio a un ripensamento sulla sospensione di Marcus Thornton. "Thornton ha subito un provvedimento corretto, e come ho detto alla proprietà questo deve essere visto non solo sull’odierno, ma come un investimento sul futuro, senza se e senza ma. Certe situazioni non possono essere accettate". Oltre a Thornton mancheranno anche Pietro Aradori, ex della sfida essendo cresciuto nell’Assigeco e che in Fortitudo si spera di recuperarlo per i playoff, e Alessandro Panni che invece rischia di aver concluso dopo l’infortunio con Milano la propria stagione. Sull’altro lato della barricata oltre a Gherardo Sabatini, tornato in campo dopo un lungo infortunio l’ex di turno è coach Stefano Salieri. "La Fortitudo è una squadra di ottimo livello, con un roster importante, ma che come noi ha dovuto affrontare tante problematiche fisiche. La gara di oggi per noi rappresenta un ulteriore step in vista dei playoff, siamo alla ricerca di un nuovo assetto dettato dalla grave perdita di Skeens e dal graduale reinserimento di Sabatini". Arbitri: la direzione di gara è affidata a Boscolo Nale, Pecorella, Lupelli.

Le altre gare: Cividale-Torino 78-82, Udine-Milano.

La classifica: Torino 16, Cividale e Milano 10, Udine 8, Flats Service Bologna 4, Piacenza 2.

Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì alle 22.45.

Filippo Mazzoni