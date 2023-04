Fortitudo Bologna Urania Milano, dove vedere la partita

Bologna, 18 aprile 2023 – A dieci giorni dal ko di Piacenza la Fortitudo Flats Service Bologna torna in campo per affrontare, domani sera alle 20.30 l’Urania Milano nel posticipo della terza giornata del girone Blu.

Senza più ambizioni di classifica, ma con la voglia di riprendere il proprio percorso e avvicinarsi nel migliore ai playoff la formazione di Luca Dalmonte ospita i lombardi dell’ex Matteo Montano.

Formazione praticamente al completo per la Effe che, anche se in condizione non ottimale recupera per l’occasione Fantinelli, Panni e Cucci, con l’unico assente che rimane quindi Niang.

“Ripartiamo dalla sirena di Piacenza, dobbiamo giocare i prossimi 40′ in modo molto differente La sfida con Milano va onorata anche se l’obiettivo è di essere pronti per i playoff. Gli infortuni? Lo faccio per le problematiche durante l’allenamento, non certo per la partita quando tutto deve essere messo alle spalle. Milano? ha un ottimo quintetto, talento nelle guardie, molta consistenza negli altri ruoli, e grande serenità hanno raggiunto i loro obiettivi con grande serenità”

Arbitri – Direzione di gara affidata a Salustri, D’Amato e Mottola.

Fortitudo Urania Milano, dove vederla

Radio & Tv - Diretta LNP Pass e Radio Nettuno Bologna Uno.