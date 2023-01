Lyko mette la freccia a sinistra. De Silvestri ko

Nel silenzio blindato di Casteldebole Thiago lima i dettagli. Forse è solo un dettaglio che ieri, sulla corsia sinistra, sia spuntata una maglia da titolare per Lykogiannis: scelta definitiva o esperimento dell’antivigilia? Sui restanti dieci undicesimi i dubbi di formazione anti Roma non sono tanti. Posch terzino destro ormai è una certezza, così come la coppia centrale Soumaoro-Lucumì. Guai, poi, spostare Medel dalla zona nevralgica del campo: col Pitbull, in mediana, dovrebbe far coppia uno tra Ferguson e Dominguez, a seconda che il tecnico scelga di affidare il ruolo di centrocampista ‘sottopunta’ all’argentino o allo scozzese. Arnautovic è la stella polare dell’attacco. Sul fronte destro del trio che agirà alle spalle del nazionale austriaco Orsolini è in leggero vantaggio su Aebischer. Ma attenzione: Orso è anche un’alternativa a Soriano a sinistra.

Piccole, grandi manovre a cui non hanno partecipato i due ospiti dell’infermeria. Mentre infatti ieri Zirkzee ha ricominciato a correre sul campo e nella migliore delle ipotesi può sperare di accomodarsi in panchina lunedì con l’Atalanta, De Silvestri si è aggiunto a Bonifazi nella lista degli infortunati. L’ex terzino destro titolare (cinque panchine nelle ultime cinque di campionato) ha accusato un risentimento al polpaccio destro da rivalutare nelle prossime ore. Da rivalutare anche le condizioni del ginocchio destro di Bonifazi: lo stesso che lo aveva costretto a fermarsi a fine ottobre. Avendo l’infortunio ai legamenti tutta l’aria di una recidiva lo staff medico sta soppesando le due possibili opzioni: terapia conservativa o lieve intervento. Intanto è stato designato l’arbitro della sfida di domani: Santoro di Messina. Il Bologna con lui ha due precedenti: altrettanti pareggi (1-1 nel 2020-21 e 2-2 nel 2021-22) con l’Udinese.

m. v.