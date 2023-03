Viareggio, i rossoblù vincono e sono già agli ottavi Storico Mazia: gol numero 15, superato Immobile

Il Bologna guidato da Paolo Magnani stende anche il Mavlon per 3-0 e vola agli ottavi della 73° edizione del torneo di Viareggio. Alla vigilia parevano un osso duro gli africani del Mavlon, che nella gara di apertura si erano sbarazzati senza problemi degli spagnoli del Jovenes Promesas. Invece ieri i rossoblù hanno liquidato la pratica già all’intervallo, grazie alle reti di Busato e Mazia. E hanno arrotondato il risultato nella ripresa, con il sigillo di Ebone. Mazia, che aveva già segnato una doppietta nella gara d’esordio con l’Atromitos Athens, col gol di ieri è diventato il top-scorer nella storia del torneo, superando, grazie alle sue 15 reti, Renzo Cappellaro e l’assai più noto Ciro Immobile. I rossoblù, con due vittorie in altrettante partite, guidano il girone 7 a punteggio pieno. Nell’altra sfida del raggruppamento l’Atromitos ha piegato per 2-1 le Jovenes Promesas, che domani saranno l’avversario dei rossoblù nell’ultma gara del girone, prima del via degli ottavi.

Buone notizie in chiave rossoblù anche sul fronte del ‘Viareggio Women’s Cup’, dove è andata nuovamente in gol l’attaccante del Bologna femminile Valentina Colombo, già a segno con una doppietta nella gara d’esordio. La Rappresentativa LND, nelle cui file gioca l’attaccante bolognese, ha regolato con un netto 4-1 il Westchester United, bissando il successo ottenuto all’esordio con l’Arezzo. Di fatto Andrea Mazia e Valentina Colombo al Viareggio viaggiano a braccetto: doppietta all’esordio e gol nella seconda uscita per entrambi. Un doppio motivo di soddisfazione per Casteldebole.

m. v.