Gara di metal-detector in spiaggia a Cesenatico con i ‘cercatori d’oro’: quando e come partecipare

Cesena, 28 febbraio 2023 – Si aprono domani 1 marzo le iscrizioni ufficiali alla settima edizione della gara di metal detector in programma il 30 aprile sulla spiaggia libera di Cesenatico.

Quella dei metal detector è una vera e propria passione per molti. E il Garrett Contest, una delle più importanti gare europee dedicate ai cercametalli, è l’occasione giusta per mettersi in campo. Ecco come partecipare.

Che cos’è il Garrett Contest

Il Garrett Contest è la gara di ricerca con metal detector più importante d’Italia, organizzata da Detectorshop, sulle spiaggie di Cesenatico, in Romagna. In questa contesta, 250 partecipanti provenienti da tutte le parti d'Italia si sfidano in ricerca sulla sabbia, cercando di localizzare ed estrarre il maggior numero possibile di monete e conquistare il podio, potendo così accedere ai premi in palio.

Tutti i cercatori possono iscriversi e partecipare, a prescindere da livello di esperienza o metal detector posseduto; infatti, chi non ha il metal detector può richiederlo agli organizzatori e gareggiare lo stesso.

Come funziona la gara e orari

La gara cesenaticense si svolgerà sulla spiaggia libera davanti al grattacielo, fronte piazza Costa, in un campo recintato di circa 3.500 mq. Scopo della contesa è quello di trovare i gettoni precedentemente sotterrati sotto la sabbia, al massimo a 10-15 centimetri di profondità.

I gettoni sono realizzati in differenti tipologie di metallo e verranno mostrati solo il giorno della gara. Il contest sarà suddiviso in 4 turni di qualificazione (che si svolgeranno alla mattina della domenica), due semifinali e la finalissima in programma nel pomeriggio dalle 15.30.

Programma 2023

La settima edizione del Garrett Contest 2023 di Cesenatico avrà luogo domenica 30 aprile.

Il format è ancora in via di definizione, ma è stata confermata la formula degli anni passati. Accanto alla gara di metal-detector ci saranno momenti di intrattenimento ispirati alle atmosfere del Brasile, con uno spettacolo di samba portato in scena da ballerine professioniste.

Per quanto riguarda la gara, con qualsiasi marca o modello di metal detector, i partecipanti si ispireranno alle avventure dei protagonisti di "Diggers" (Cercatori d'oro), il celebre reality televisivo in onda su National Geographic. E proprio dagli Stati Uniti, per la precisione dal Texas, è attesa una delegazione di Garrett, la più prestigiosa azienda del mercato mondiale dei metal-detector. Non mancherà inoltre uno stand dove scoprire modelli di metal detector e tutte le novità.

Infine, sarà presente una vasta area bambini dove anche i più piccoli possono cimentarsi nella ricerca con metal detector, seguiti dallo staff di Detectorshop.

Iscrizioni

Da domani 1 marzo 2023 saranno aperte le iscrizioni ufficiali al Garrett Contest 2023 di Cesenatico. Per iscriversi è sufficiente andare sul sito garrettcontest.it

L’obiettivo è arrivare a 250 iscritti, la quota fissata a "numero chiuso" dagli organizzatori di Detector Shop (la divisione hobby di Securitaly), con il patrocinio del Comune e della Cooperativa Bagnini della Riviera.