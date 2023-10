Ponte di Ognissanti? È ancora estate: fioccano le prenotazioni

Cesenatico (Forlì Cesena), 31 ottobre 2023 – Sarà il ponte di Ognissanti a chiudere la stagione in riviera. Come accade da qualche anno a questa parte, a Cesenatico molti operatori sono aperti sino a questa ricorrenza e rimandano a domenica prossima la chiusura della bella stagione, che di fatto si è "spostata", partendo e chiudendo in ritardo. Gli alberghi aperti sono una quarantina, dei quali la metà nella zona di Cesenatico centro Levante, otto a Ponente e la restante parte a Valverde e Villamarina.

Uno scorcio della sagra del pesce dell’anno scorso a Cesenatico

Le richieste di informazioni e le prenotazioni ci sono, come confermano sia gli albergatori ed il personale dell’Ufficio Iat al Palazzo del turismo "Primo Grassi" di viale Roma dove i telefoni continuano a squillare; tuttavia cadendo la ricorrenza a metà settimana, ci sono famiglie che hanno scelto la prima parte della settimana, altre che hanno invece prenotato per la seconda parte, mentre sono pochi coloro che trascorrono cinque giorni al mare. Inoltre c’è l’incognita del maltempo in Emilia, che nelle ultime 48 ore ha finito per raffreddare un po’ l’entusiasmo, anche se c’è comunque chi si prepara a lavorare in pieno. Manuel Vernocchi al quattro stelle Hotel Miramare ed al tre stelle New Bristol, conferma questa tendenza: "Al Miramare lavoriamo in pieno, con prenotazioni da 3 a 5 giorni, in un ponte particolarmente lungo. Le condizioni meteo al nord ci condizionano inevitabilmente, perchè in questo periodo ospitiamo clienti provenienti soprattutto dalle città dell’Emilia, dalla Lombardia e dal Veneto, con qualche presenza dalla Toscana. Al New Bristol abbiamo invece disponibilità di camere. Molti aspettano il last minute e c’è anche chi verrà senza prenotare. Siamo soddisfatti per il fatto che ospitiamo tante famiglie e coppie, che avevano già in precedenza prenotato sempre per "Il pesce fa festa" e stanno tornando, optando per il pernottamento e colazione e per la mezza pensione".

Paola Batani, titolare del Grand Hotel Da Vinci, l’unico cinque stelle della provincia di Forlì-Cesena, vede un ponte di Ognissanti un po’ sottotono: "Rispetto all’anno scorso è un ponte diverso, c’è gente ma qualcosa in meno, e si tratta di turisti tutti italiani. Detto questo noi pensiamo positivo e abbiamo organizzato una bella festa per i bambini, aperta ovviamente a chi pernotta, ma anche agli esterni e agli stessi bambini di Cesenatico e dintorni". A Cesenatico è molto forte anche il turismo all’aria aperta e sono 700 sinora le famiglie di turisti del centro e nord Italia che hanno scelto di trascorrere il lungo ponte al Cesenatico Camping Village, dove ci sono 200 piazzole per camper e caravan e 100 case mobili e bungalow prenotati, oltre a 400 famiglie di stagionali fissi. Il titolare Terzo Martinetti è soddisfatto: "Questa ricorrenza è molto sentita e ci sono tante aspettative, specie in virtù del fatto che la cucina marinara e "Il pesce fa festa" sono dei punti forti di Cesenatico ed i nostri pacchetti sono piaciuti. Per tutti i clienti mettiamo a disposizione una navetta disponibile giorno e sera, per collegare il campeggio con il centro città ".