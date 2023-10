Halloween 2023, notte da paura in Emilia Romagna: ecco cosa fare

Bolgna, 30 ottobre 22023 – Dai castelli del Ducato di Parma e Piacenza fino ai grandi parchi di divertimento della Riviera, sarà una notte di Halloween da paura in tutta l’Emilia Romagna: gli appuntamenti, pensati per adulti e piccini, si ‘spalmeranno’, in realtà, sull’intero ponte di Ognissanti. La festa si prolungherà, insomma, fino al primo weekend di novembre, tra cacce al tesoro, giochi in costume, tour animati, cene con delitto, party in maschera e tanto altro ancora. Ecco, allora, una guida il più possibile esaustiva agli eventi da non perdere. Vista la notevole affluenza prevista, il consiglio, per evitare spiacevoli sorprese dell’ultimo minuto, è controllare sempre i relativi siti internet prima di mettersi in viaggio.

FOCUS / Gli eventi da non perdere a Bologna

Halloween per i bambini

Un po’ di streghe, qualche mistero, cigolii, magia e divertimento: sono solo alcuni ingredienti delle iniziative pensate per i più piccini nei numerosi castelli dell’Emilia-Romagna. Si può scegliere fra divertenti tour guidati a zonzo nel maniero con animazione, come al Castello di Rivalta (Pc), dove, mercoledì 1° novembre (dalle 10.30 in poi), i bambini dovranno risolvere il mistero di Halloween. 'disturbati' da qualche personaggio malandrino.

Animazioni a tema fra cortile e giardino pensile alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr), che accoglie anche i camperisti (domenica 29 dalle 15 in poi, ogni ora). A fine giornata (ore 18.30), alla Rocca Sanvitale si può prenotare un aperitivo, anzi un Ape-Horror a base di ragni dolci, rustici stuzzichini, “rane e ramarri” ripieni di crema, ragnatele stregate, racconti di spettri. La sera di martedì 31 (ore 19), la Rocca di Fontanellato si apre per l’Horror Family Show, uno spettacolo di magia e illusionismo per bambini dai 4 anni in su con il mentalista Francesco Busani: gradito il costume di Halloween.

La Fortezza di Bardi (Pr) si trasformerà, per 4 giorni, in un mondo di Halloween con animazioni di streghe, mostri, vampiri (da domenica 29 a mercoledì 1° novembre, i bambini fino a 5 anni entrano gratuitamente). Non poteva mancare la caccia al tesoro, come quella che organizza il Castello di Contignaco (Pr) tra mostriciattoli, truccabimbi e tanti divertimenti anche per genitori e nonni (31 ottobre, dalle 11 in poi). Il Castello di Tabiano (Pr) allestisce laboratori dedicati ai piccoli per creare la Lanterna di Halloween con ritagli di carta, acrilico e glitter. C’è anche il truccabimbi. Età 6-12. (31 ottobre, ore 15 e 17).

Tutti i bambini in costume la sera del 31 ottobre al Castello di Guiglia (Mo), dove si festeggia con “Halloween party in maschera”: apericena, laboratori, truccabimbi e tanti vampiri (ore19). Martedì 31 ottobre anche il Castello di Formigine (Mo) si riempirà di mostri e percorsi animati per i piccolini di 5-8 anni (ore 17 e ore 18). Nella seconda parte del pomeriggio (ore 19 e ore 20.30) arrivano i “Giochi … da paura” dedicati ai più grandi, dai 9 ai 13 anni. Alla rocca di Riolo Terme, nel Ravennate, i bambini possono partecipare a un appassionante laboratorio per costruire la Lanterna di Halloween (martedì 31 ottobre ore 15). Sempre alla rocca i più piccoli possono fare un’esperienza di Escape Room, cioè l’impresa di riuscire a scappare dal castello indovinando combinazioni di chiavi e lucchetti e risolvendo quesiti e indovinelli (martedì 31 ottobre, ore 15-21, e mercoledì 1° novembre, ore 10-18).

Sempre a proposito di streghe e zuppe di zucca (questo è il titolo dell’evento), una strega si aggirerà al museo di Nonantola, in particolare nella Torre dei Bolognesi (Mo): ai bambini dai 5 agli 11 anni non resterà altro che aguzzare la mente e scoprire cosa starà combinando questo misterioso personaggio e cosa vorrà mai da loro (martedì 31, turni dalle 17 alle 21.30).

Cene nel castello

Il Castello Malaspina di Gambaro (Pc) propone una nottata magica scendendo nelle antiche segrete, con cena fra le antiche mura e degustazione di spirits (termine che in questa occasione può avere un doppio senso) davanti al camino. Nel pacchetto è compresa anche la camera per una notte (martedì 31). Nel ponte di Halloween si può cenare anche alla taverna del Castello di Gropparello (Pc): martedì 31, dopo la visita spettacolarizzata (ore 18), il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera horror fra nebbie, suoni misteriosi, zucche e ragnatele (cena su prenotazione).

Serata con delitto

“Stasera avverrà un crimine e il pubblico dovrà scoprire il colpevole”: è la premessa necessaria per capire l’atmosfera della serata. Martedì 31 il giallo da risolvere avverrà al Castello Pallavicino di Varano de' Melegari (Pr): in un’ambientazione a tinte gotiche e di un certo humor nero, i presenti dovranno trasformarsi in tanti Sherlock Holmes. Consigliato agli adulti (turni a partire dalla 19.30 fino a mezzanotte). Cena e party in costume con dj set. Si ballerà fino a tardi nei sotterranei del Castello di Rivalta (Pc) per la Festa di Halloween 2023 di fine ottobre (31 ottobre dalle 20.30 in poi). Il programma al castello millenario, frequentato dai reali di tutt’Europa, comincia con la cena (ore 20.30-23). Dopodiché ci si sposta nei sotterranei, dove è allestito un dj set per danzare, preferibilmente in costume di Halloween. Dress code: zombie e un pizzico di fantasia.

Gradito il costume di Halloween

Alcuni castelli chiedono al pubblico di partecipare con un costume da Halloween per entrare nello spirito della festa. Non è obbligatorio, ma molto gradito. Fra questi ci sono il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Pr) durante una magica notte (martedì 31, dalle 19 alle 23) quando prenderà vita un tour spettacolarizzato a lume di candela, tra fantasmi e personaggi misteriosi. Il maniero medievale sarà illuminato dalla luce di miriadi di candele. A richiesta ci si può fermare per la notte nella suite del castello.

È gradito un costume a tema anche al castello di Contignaco (Pr) durante la speciale visita notturna con la formula Escape Castle: i partecipanti dovranno risolvere un gioco a enigmi nel castello illuminato all’interno solo dalla luce delle candele (30, 31ottobre dalle ore 18 in poi). Sempre al Castello di Contignaco, nelle stesse giornate è prevista una versione pomeridiana (ore 15 e 17) di Escape Castle con codici cifrati, segreti danteschi e degustazione di vini a richiesta. La sera del 31 ottobre c’è un misterioso enigma da risolvere, con la formula Escape, anche alla Rocchetta e Borgo di Castellarano (Re): sfide lungo il percorso, attraverso luoghi inquietanti, per scoprire “Il segreto del Cardinale”. Adatto dagli 11 anni in su (ore 19 e ore 21).

Le esperienze da paura

Per chi ama l’horror e il brivido, ecco alcuni appuntamenti a tema. Solo la fioca luce delle candele illuminerà il Castello di Rivalta (Pc) la sera del 31 ottobre per un tour tra racconti e leggende (ore 19) con cena a richiesta. Nel Parmense nel periodo di Halloween il Castello di Compiano (Pr) si trasforma in un maniero del terrore: il pubblico dovrà affrontare un percorso denso di enigmi, sfide e colpi di scena (lunedì 30 e martedì 31 dalle 20 alle 24, turni ogni 20 minuti). Chi non ha paura delle oscure presenze del passato può prendere parte alla ‘Notte dei Misteri’ alla rocca di Sala Baganza (Pr): i partecipanti andranno in cerca delle tracce di coloro che una volta abitavano nel castello (31 ottobre, ingressi dalle 20.15 fino alle 22.45). Il 31 ottobre un’altra visita paurosa è in programma alla Rocca di Riolo che apparirà per l’occasione come un vero castello degli orrori (ore 10-22).

Halloween a Mirabilandia

Fino al 5 novembre Mirabilandia si trasforma nell’Halloween Horror Festival, la festa di Halloween più grande in un parco divertimenti in Italia: 30.000 mq di puro terrore. Si incontreranno tanti zombie, vampiri ed esseri paurosi a zonzo fra i vialetti, le decorazioni a tema e le attrazioni del parco.

La notte del 31 ottobre si balla e si fa festa con l’Halloween Party, a cura di Claudio Cecchetto. Dalle 21.30 fino a mezzanotte, salgono in consolle gli ospiti Luca Onestini, Cricca, Moreno, Fabio Marzo e Cristina Oliveira. Nel nuovo palinsesto di show c’è Suburbia, ambientato tra le macerie di una città popolata da creature mostruose. I più coraggiosi potranno entrare nei cinque tunnel horror, aperti solo ad Halloween, e per i più piccoli ci sono tre tunnel bimbi.

1° novembre: orario 10.30-22. Il 30 ottobre, 2, 4 e 5 novembre: ore 10.30-18. Martedì 31 ottobre: 10.30-24. https://www.mirabilandia.it

In Riviera tra parchi di divertimento e la magia delle grotte di Onferno

Martedì 31 ottobre (dalle 15.45 alle 19.00), nell’entroterra riminese, le grotte di Onferno, recentemente riconosciute Patrimonio Unesco, propongono “Halloween Onfernale”, con camminata, laboratorio e visita alle grotte. Si entrerà nelle profondità della terra, alla scoperta delle piccole creature alate appese a testa in giù. I bambini potranno conoscere gli amici pipistrelli, per una giornata di Halloween immersa nel mistero e nella natura. Tutto il percorso escursionistico sarà accompagnato da una guida speleologica che aiuterà a capire, osservare e conoscere meglio quanto si troverà lungo il cammino (info: https://ilbagaglioturistico.com/halloweeen-onferno/).

A Fiabilandia spettacoli fino al 5 novembre e martedì chiusura alle 22

Tra scherzetti e dolcetti in tutti i week end del mese delle streghe, Fiabilandia, a Rimini, sarà addobbato a tema con animazione e spettacoli, come il “Fiaby Circus Horror” e “Dia de los Muertos… a Tijuana”. Il Parco, pensato per i più piccoli, ma non solo, rimarrà aperto fino al 5 novembre. Nei weekend i bambini che arriveranno in costume avranno uno sconto di 5 euro sul prezzo d’ingresso.

Dal 31 ottobre al 5 novembre la festa in maschera continua con l’apertura giornaliera. Martedì 31 ottobre, il giorno più diabolico dell’anno, Fiabilandia rimarrà aperto fino alle 22 con spettacoli dal vivo, animazione e streghe truccatrici. Dopo lo spettacolo serale “Fiaby Circus Horror”, un omaggio allo “spiritello” creato da Tim Burton: Beetlejuice, con la sfilata dei Bambini Mascherati e la premiazione delle mascherine più belle ed originali (www.fiabilandia.it).

All’Italia in miniatura mostri, show e attrazioni

Chi ha detto che le sirene fatate non esistono? Chi sceglierà Italia in Miniatura a Rimini per la festa di Halloween, fino al 2 novembre, si imbatterà nelle sirene giganti che spuntano nei mari d’Italia, mummie, zombie, smisurati gatti neri e i giganti erranti tra le 300 miniature. Piazza Italia diventa la Città Incantata di Halloween, con show, musica, bolle di sapone e streghe truccabimbi armate di colori. L’1 e 2 novembre tanti spettacoli non stop in Piazza Italia (ore 14-16) come l’Happy Horror Circus. In funzione le attrazioni Monorotaia, Venezia, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio, AreAvventura e Cinemagia7D. Orari e biglietti online www.italiainminiatura.com.

All’Acquario di Cattolica strani e buffi personaggi

Sfida per i più coraggiosi all’Acquario di Cattolica: qui si vivono incontri ravvicinati con gli squali toro più grandi d’Italia e centinaia di altre specie marine e terrestri. Con la storica collaborazione di Costa Edutainment e de La Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, l’Acquario diventa il Rifugio delle Streghe fino al 2 novembre.

Quattro i percorsi tutti al coperto a disposizione del pubblico, dove ammirare squali, murene, meduse, pitoni, boa, caimani e tante altre specie. Nel percorso Viola incontro ravvicinato con i modelli 3D di insetti giganti della mostra didattica "Insetti giganti XXL edition". Da non perdere, gli appuntamenti con le cibature di pinguini, lontre, trigoni e squali. Per tutto il Ponte di Halloween strani personaggi si aggireranno per l’Acquario come Fantapesci, Giragranchi, Zombimeduse e tanti altri. Truccabimbi a disposizione per tutti. Orari e biglietti online su www.acquariodicattolica.it.

Oltremare di Riccione apertura serale il 31 e Gessica Notaro con i suoi delfini

Il Family Experience Park Oltremare di Riccione ha tanti appuntamenti, spettacoli, attrazioni fino al 2 novembre con tutti suoi ospiti più simpatici, delfini, marsupiali, avvoltoi, tursiopi grifoni, falchi, lontre, alligatori e con la mascotte Ulisse. L’immersione nel magico mondo di Oltremare Family Experience Park parte già all’ingresso, con mostri e scenografie a tema, streghe, zucche e il Porto Fantasma, centro di spettacoli incantati e truccabimbi.

Da non perdere le giornate 1 e 2 novembre: sono le date di Magic Halloween con animazione e tanti spettacoli non stop in tutto il Parco. Tra le novità c’è l’apertura straordinaria serale di Oltremare martedì 31: il pubblico potrà godersi il parco dalle ore 14 alle ore 21.

Zucca Day, l’iniziativa di Coldiretti anche in Emilia-Romagna

In occasione di Halloween, Coldiretti lancia lo ‘Zucca Day’: l’obiettivo è far scoprire i segreti della regina dell’autunno, dalla padella all’intaglio, ingrediente ghiotto dall’antipasto al dolce e magnifica decorazione per la casa. Nei mercati di Campagna Amica, lungo tutta la penisola, sono previste degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio diventato simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Nell’agriturismo Campo Rosso di Civitella di Romagna (Forlì Cesena), inoltre, fino a mercoledì 1° novembre, nell’ambito di “Zucca che ti passa”, vengono presentati ed esposti i prodotti a km0, oltre a degustazioni e laboratori per bambini con l’agrichef Katia Sandri. Nell’agriturismo Punto Zero di Cesena, fino a mercoledì 1° novembre, l’agrichef Fabio Della Chiesa presenta le ricette di Campagna Amica con un evento dal titolo “Zuccando”.