Adac: "La Dmo investa in una promozione mirata e fatta in anticipo"

Gli albergatori e gli operatori turistici di Cesenatico puntano sulla nuova Dmo formata dal Comune e dalle varie associazioni: "Dobbiamo far crescere la destinazione - dicono in una nota dell’Adac - , per renderla più forte, attraente ed appetibile. Infatti è proprio in questa fase che la Dmo che è stata appena costituita, dovrebbe investire le risorse in una promozione fatta con più largo anticipo e mirata verso determinati e specifici obiettivi; inoltre dobbiamo organizzare eventi culturali che valorizzino ancora di più il territorio. Ancora oggi, seppure sia da tanto tempo che se ne parla, mancano le infrastrutture e i mezzi di comunicazione sono obsoleti, mentre occorrono più servizi e qualità". Un grido d’allarme che andrebbe ascoltato e preso in seria considerazione.