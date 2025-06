Al Savio Premio Giostra all’Incontro. Vince Doge Spritz guidato da Andrea Farolfi

Venerdì, un programma ricco di spunti tecnici ha concluso il mese di giugno del trotto cesenate all’Ippodromo del Savio, con la serata che è ruotata intorno al ‘Premio Giostra all’Incontro di Cesena’. Ha vinto Doge Spritz, capace di tenere a bada gli avversari arrivando sul traguardo in un notevole 1.13.3. La stessa media è stata tenuta anche da Efrem ed Ennio Grif giunti nell’ordine dietro al cavallo di sei anni guidato con perizia da Andrea Farolfi, che poco dopo è stato abile a centrare un altro successo, questa volta alle redini di Estia Sl nell’ultimo confronto della serata, anch’essa allenata da Andrea Sarzetto e andata a segno in 1.16.3, dopo essersi resa protagonista di un percorso di testa davanti a Eclisse di Casei e Elton Jack.

Riguardo al resto del programma, la corsa di apertura è stata nel segno di Funny Clan, che ha vinto legittimando il suo ruolo di plebiscitaria favorita con una performance rilevante, chiusa in 1.14.2 davanti alla pur positiva Fatidique e a Fever Tree Effe. La seconda corsa ha invece visto il successo in una ancor verde carriera per Goldust, allieva di Giampaolo Minnucci che dopo percorso di testa ha concluso la sua fatica in 1.17.0 davanti alla favorita Gerbera Jet e a Gloryandgold Ari. Alla terza, tra agguerriti gentlemen a caccia della promozione alla finale del Trofeo delle Regioni, veloce giravolta per Dinox e pass staccato dal suo guidatore Giuseppe Leanza. Pronostici confermati alla quarta corsa, nella quale la marchigiana Glory Pan, allieva di Edoardo Bacalini, ha facilmente disposto delle coetanee, con Gotiè Black e Gioia Trio che hanno completato il podio in rosa. Alla quinta infine, arrivo al fotofinish e successo per Favilla Jet e Lorenzo Baldi su Fabres Dei Greppi e Florida Wise L.