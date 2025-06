Al via ’La Protezione civile... sei anche tu’

A Mercato Saraceno, da oggi fino a sabato 5 luglio, al campo scuola Ugo Beltrammi, si svolgerà la decima edizione di ’La Protezione civile... sei anche tu’, con lo scopo di saper affrontare al meglio situazioni di calamità o di emergenza, nell’ambito del centro estivo per ragazzi e ragazze delle tre classi medie inferiori. Saranno in 25 i giovani di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, che potranno vivere momenti di informazione e formazione circa i comportamenti da tenere in caso di allerta per qualsiasi tipo di calamità. Il Gruppo Alpini Mercato Saraceno Fabio Toni e il Nucleo di Protezione civile Giorgio Giuliani hanno organizzato assieme ad altri l’evento e hanno voluto dedicare il campo scuola alla memoria dell’amico Ugo Beltrammi, tragicamente e prematuramente scomparso, lasciando un grandissimo vuoto. Con lui e grazie a lui, a livello comunale e di Unione dei comuni, in merito alla Protezione civile, sono stati portati a termine i lavori in favore della popolazione mercatese. L’iniziativa sarà condotta con altre associazioni del territorio: la Due Emme 1992 (che metterà a disposizione spazi e strutture), Gruppo Alpini di Cesena, Misericordia Valle del Savio e Sarsina, Croce Rossa, Polizia Locale Unione Valle Savio, Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Polizia Stradale Commissariato di Cesena, Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, Soccorso Alpini Bagno di Romagna, Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e altre, che attiveranno momenti formativi, per offrire ai ragazzi nozioni fondamentali di sicurezza stradale, educazione civica, primo soccorso, in relazione alle situazioni più vicine al mondo giovanile, piu alcune uscite didattiche (Lago di Quarto, Riserva Naturale Boscone della Mesola e un’altra a Sant’Alberico sul M. Fumaiolo) dedicate alla conoscenza naturalistica e al rispetto e sicurezza durante un’escursione in natura. Una pizzata finale con famiglie e amici e la consegna dei diplomi di partecipazione concluderanno questa sei giorni.

Edoardo Turci