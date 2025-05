Sicurezza stradale, a lezione con la polizia locale

La Polizia locale di Cesenatico ha organizzato quindici incontri per sensibilizzare i ragazzi delle prime classi del Liceo scientifico Ferrari e dell’Ite Agnelli, sull’importanza della sicurezza stradale. Gli incontri sono stati curati e condotti dagli agenti Denis Lacchini, Anna Gloria Morolli e Sonia Zecchini del Nucleo infortunistica stradale, con lezioni strutturate in due momenti distinti, prima un vero e proprio corso con la spiegazione delle norme del codice della strada, video dimostrativi ed esercitazioni pratiche; poi una parte più emotiva, con le testimonianze di due persone coinvolte da vicino, come una madre che ha perso un figlio in un incidente e un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle a seguito di un sinistro. Sono stati utilizzati anche degli speciali occhiali che simulano le condizioni di alterazione alla guida. La Zecchini ha realizzato un vero e proprio manifesto a tema, utilizzato durante gli incontri. L’immagine è un’illustrazione a tema educativo sulla sicurezza stradale e la legalità ala guida. Mostra due percorsi stradali che simboleggiano le scelte che possono essere prese, cioè la via sbagliata piena di pericoli e comportamenti scorretti che portano a conseguenze negative; e la via giusta con il rispetto delle regole e messaggi educativi. Il titolo "L’unica via" sottolinea il messaggio centrale, ovvero che il rispetto delle regole è la strada per proteggere se stessi e gli altri.