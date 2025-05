"Va fatto un laboratorio meccanico per i giovani"

Prosegue il corso Ifts per tecnico di disegno e progettazione industriale promosso da Formart Confartigianato sede di Cesena coordinata da Ursula Versari. Prevede esperienze laboratoriali e in azienda, tra cui produzione digitale al Fablab Romagna, disegno 3 D e realtà virtuale attraverso il software, la tornitura e fresatura presso l’azienda cesenate Meccanica 2000. Gli iscritti al corso sono 25.

A Meccanica 2000, con titolari Mario Picone e Loris Siboni, si è svolta la visita aziendale inerente al modulo ‘programmazione Cad per computerizzazione delle lavorazioni’. "Un’esperienza formativa unica – afferma Picone – , che ha permesso ai partecipanti di vedere realizzato su una macchina a controllo numerico il pezzo progettato in aula. Al nostro territorio serve un laboratorio meccanico stabile con macchine utensili magari in spazi del Comune con un pool di imprese a contribuire con attrezzature e know how".