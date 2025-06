Gli studenti a lezione al Lambretta centre

Grande entusiasmo per il progetto ’Lambretta che passione’, organizzato dall’istituto comprensivo di Sogliano. L’iniziativa ha visto gli studenti delle scuole secondarie di I grado di Sogliano, Borghi e Roncofreddo, cimentarsi nell’apprendimento della meccanica, guidati dall’esperto Dean Orton in un percorso didattico innovativo e coinvolgente. Il progetto non si è limitato alle lezioni teoriche, ma ha offerto loro l’opportunità di applicare direttamente le conoscenze acquisite attraverso attività pratiche. Come coronamento di questo percorso, circa 30 alunni sono stati protagonisti ieri mattina di un’uscita didattica presso il Rimini Lambretta Centre a Poggio Torriana, dove hanno avuto modo di incontrare esperti del settore, intervistare meccanici e partecipare a laboratori pratici sul campo.

Il tutto in collaborazione con le amministrazioni comunali di Sogliano, Borghi e Roncofreddo. Ha detto Giovanna Falco, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Sogliano: "Esprimiamo grande soddisfazione per l’ottima riuscita del progetto e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione: docenti, esperti, studenti e partner coinvolti. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di didattica orientativa e innovativa, capace di coniugare apprendimento e passione, teoria e pratica e di contrastare dispersione e fragilità ispirando nuove generazioni di tecnici e appassionati del settore". Ha aggiunto Silverio Zabberoni, sindaco di Borghi: "In questo laboratorio di restauro di Lambrette si respira profumo di miscela, olio, metallo ma ancora di più il profumo della storia. Oggi qui si è parlato di meccanica, professionalità, passione, cultura, ma anche di futuro". Ha continuato Gianfranco Bernucci, assessore alla scuola di Sogliano: "I ragazzi hanno affrontato tante discipline scolastiche e anche la filosofia del recupero di questi mezzi che rappresentano una eccellenza nel mondo. Un incontro utile per il loro futuro".

e. p.