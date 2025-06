Incidente in A1 oggi a Bologna: code fino a 14 km, acqua agli automobilisti bloccati sotto il sole

Bologna, 27 giugno 2025 - Mattinata difficile in autostrada: lunghe code (fino a 14 Km) a causa di un incidente che questa mattina ha coinvolto un mezzo pesante nel Bolognese, lungo l’A1 Milano-Napoli.

Il camion si è ribaltato all’altezza del km 209 riversando gran parte del carico sull’asfalto.

Si sono registrate code fino a 14 chilometri, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione Milano. Poco prima delle 14, il mezzo è stato rimosso, ma il traffico è rimasto ancora congestionato.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale in prima linea con le pattuglie Sottosezione Autostradale Bologna Sud, i vigili del fuoco e il personale della Direzione del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Il traffico in tempo reale

Il camion ribaltato lungo l'autostrada A1 nel tratto bolognese

Percorsi alternativi

A chi provevina da Firenze ed è diretto verso Milano, Autostrade ha consigliato di immettersi sulla A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine sulla A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Milano.

Per chi ha aveva superato Firenze e si trovava in Panoramica, l’indicazione era quella di uscire a Rioveggio e seguire le indicazioni per Bologna percorrendo la SP 325, quindi la SP 37 e infine la SP 38 per raggiungere Casalecchio dove rientrare in autostrada.

Chi si trovava in Direttissima poteva uscire a Firenzuola e seguire per Sasso Marconi percorrendo la SS 65 Futa e successivamente immettersi sulla SS 64 VAR Porrettana verso Bologna per raggiungere Casalecchio, per riprendere l’autostrada.

Chi viaggiava oltre Rioveggio o Firenzuola poteva uscire a Sasso Marconi e seguire per Bologna percorrendo la SS 64 VAR Porrettana per raggiungere Casalecchio e rientrare in autostrada.

Acqua agli automobilisti bloccati nel traffico

Sono state distribuite bottigliette d’acqua agli automobilisti in coda sotto il sole.