Al Petrella giochi sulla sabbia con la prova aperta del danzatore

Memorie dell’infanzia che riemergono attraverso il gioco e un mezzo carico di simbologie come la sabbia marina. Al teatro Petrella di Longiano venerdì alle 19,30 in scena la prova aperta di The sandpit, nuovo lavoro del danzatore e coreografo Simone Lorenzo Benini, che conclude la seconda residenza artistica (iniziata il 27 maggio) ospitata nell’ambito del progetto (giunto alla decima edizione) ’Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi’ condiviso con L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna nell’ambito della rete E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea. Simone Lorenzo Benini è un danzatore e coreografo che attualmente vive a Vienna e lavora tra l’Austria e l’Italia. Ha studiato e si è laureato presso la SEAD Dance Academy e la Fontys University of Applied Sciences. Collabora regolarmente come performer con la coreografa finlandese Elina Pirinen. Miriam Budzáková è un’artista di danza e performance, attualmente residente a Vienna. Lavora tra Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia. Al termine della prova aperta è previsto un momento di confronto tra artisti e spettatori dal titolo Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi a cura di Francesca Giuliani.