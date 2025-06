Il talento di Valdifiori. Protagonista tra le azzurre

Come si migliorano due medaglie europee? Aggiungendone due mondiali. E’ un periodo stellare quello che sta vivendo Elisabetta Valdifiori, quindicenne cesenate in forza alla Cervia Ginnastica e Sport che lo scorso fine settimana a Sofia, in Bulgaria, è stata protagonista insieme alla nazionale italiana, dei campionati mondiali juniores di ginnastica ritmica, conclusi con la conquista di un secondo posto nella specialità delle dieci clavette e di un terzo in quella dei cinque cerchi. "Sono state giornate vissute in crescendo – commentano le insegnanti Simona Ravaioli, Yana Sinyel ‘ Nikova e Natalia Putko – e che in effetti erano iniziate in salita a causa di un problema che Elisabetta aveva rimediato alla falange del dito anulare della mano destra. Le qualifiche di sabato non sono andate al meglio, ma questo nella squadra ha fatto scattare ancora di più la voglia di dimostrare il talento e le potenzialità di un gruppo che merita ampiamente i più grandi palcoscenici e così in finale sono arrivate prove davvero da applausi".

Il tempo di godersi il successo è però già finito, perché in queste ore Valdifiori tornerà a Cesena pronta a riprendere gli allenamenti in vista del campionato nazionale individuale, al quale seguirà il debutto in serie A1, vestendo appunto i colori della Cervia Ginnastica e Sport. "E’ chiaro che non è affatto facile – prosegue Simona Ravaioli – come lo è il fatto che i sacrifici e l’impegno necessari sono tanti. Però questo è il momento giusto per spingere sull’acceleratore, continuando a sognare, con l’obiettivo di raggiungere traguardi che in effetti sono alla portata di Elisabetta e del suo talento. In periodi come questi, nei quali si raccolgono importantissime medaglie interazionali, si fa il pieno di autostima e viene naturale cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Dunque avanti tutta, con la consapevolezza che è solo spremendo sudore lungo i percorsi tortuosi che si conquistano grandi risultati". Che la strada sia quella giusta pare decisamente assodato: in effetti Valdiofori appena un paio di settimane fa insieme alla nazionale juniores era stata protagonista anche dei campionati europei di categoria: in quell’occasione la squadra azzurra aveva centrato un risultato storico, collezionando la medaglia d’oro nella specialità dei cinque cerchi e aggiungendo il bronzo nell’all around.

La giovanissima atleta cesenate si è avvicinata al mondo della ginnastica ritmica quando aveva 5 anni, dimostrandosi fin da subito estremamente portata per questa disciplina, tanto da far emergere la sua personalità unita al talento, che l’hanno portata a ‘bruciare le tappe’. Da Cervia sono arrivati prima una stagione in Veneto in prestito nel campionato di serie B e poi la convocazione azzurra abbinata all’ingresso nel centro tecnico di Settimo Torinese, trampolino di lancio verso la pioggia di medaglie europee e mondiali. E questo promette di essere solo l’inizio.

Luca Ravaglia