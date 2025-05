Spartan Race 2025 a Cesenatico: oltre 6mila partecipanti da tutto il mondo

Numeri da record per l’edizione 2025 della Spartan Race, la corsa ad ostacoli che si sviluppa sul territorio urbano di Cesenatico, che quest’anno parla straniero. In due giorni sono stati più di 6mila i partecipanti, dalle piccole e i piccoli di 5 anni, sino agli over più che brizzolati, provenienti da tutta Italia e dall’estero, con significative rappresentanze da Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Germania. Partendo dal Parco di Levante, allestito come un gigantesco campo gara, gli organizzatori hanno propostro diversi percorsi in funzione delle categorie, con lunghezze di percorsi e ostacoli appositamente studiati.

La prima giornata è stata dedicata in parte alla Super, con un percorso di 10 chilometri e 28 ostacoli disegnato tra il Parco di Levante, la spiaggia e il lungomare di Cesenatico centro, toccando punti di interesse come piazza Andrea Costa, con grandi ostacoli installati nella cornice del grattacielo, del Grand Hotel e della ruota panoramica, piazza Marconi dove c’è il monumento a Marco Pantani, passando per l’Ite Giovanni Agnelli, la Colonia Agip e rientro al Parco di Levante per la sequenza di ostacoli finale. Per la categoria dei professionisti, la Svizzera ha conquistato l’intero podio grazie a Luca Pezzani, Manuel Dufaux e Hansueli Frei. Tra le donne, la polacca Agata Pietroszek ha vinto davanti alle italiane Camilla Depoli e Viviana Marri. Sono stati oltre 1.700 i partecipanti non professionisti.

È stata molto seguita anche la Spartan Kids, che si sviluppva su un percorso da 1 a 3 chilometri e fino a 15 mini ostacoli, per una gara totalmente dedicata a tutti i piccoli e le piccole Spartans tra i 4 e i 12 anni. Complessivamente sono stati oltre 250 i bambini ed i ragazzini che hanno portato a casa con orgoglio la loro medaglia, in molti casi più agguerriti e felici dei grandi.

La Night Sprint, disputata in orario serale su una distanza di 5 chilometri e 21 ostacoli di corsa al buio, con solo alcuni ostacoli illuminati da luci artificiali colorate, ha visto 300 partecipanti, che hanno poi potuto proseguire con i festeggiamenti a Parco di Levante assieme a Elion dj. Sono stati invece ben 2.100 atleti a partecipare alla Spartan Sprint ’più veloce d’Europa’, su un percorso di 6 chilometri e 590 metri, con 22 ostacoli, chiusa questa volta in poco meno di 35 minuti, sempre dallo svizzero Luca Pezzani, seguito da Manuel Dufaux e dall’italiano Loris Pintarelli. Le donne hanno regalato un finale da vero photofinish, con la ceca Klara Lokajickova che si è imposta davanti alla collega Denisa Razakova e all’italiana Rigerta Kadija.

Tra i professionisti e gli open, la Spartan Cesenatico ha acquisito un livello di internazionalità di tutto rispetto e gli organizzatori sono già al lavoro per l’edizione 2026.

Giacomo Mascellani